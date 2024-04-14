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Уровень реки Тобол у Кургана поднялся - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень реки Тобол у Кургана поднялся
Уровень реки Тобол у Кургана поднялся - 14.04.2024, ПРАЙМ
Уровень реки Тобол у Кургана поднялся
Уровень реки Тобол у города Кургана за два часа поднялся на 15 см сейчас составляет 491 сантиметр, сообщила городская адмнистрация. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T07:23+0300
2024-04-14T07:23+0300
происшествия
курганская область
паводок
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – ПРАЙМ. Уровень реки Тобол у города Кургана за два часа поднялся на 15 см сейчас составляет 491 сантиметр, сообщила городская адмнистрация. "На 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 491 см. Изменение за 2 часа плюс 15 см", - отмечается в сообщении. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории Курганской области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС на утро 14 апреля, в области подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в областном центре прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, был зафиксирован на отметке 1008 сантиметров. В пятницу вода в населенном пункте стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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курганская область
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курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
07:23 14.04.2024
 
Уровень реки Тобол у Кургана поднялся

Уровень реки Тобол у Кургана повысился на 15 см и составил 491 см

© Фото : Telegram/Вадим Шумков Курган
Курган - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© Фото : Telegram/Вадим Шумков
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – ПРАЙМ. Уровень реки Тобол у города Кургана за два часа поднялся на 15 см сейчас составляет 491 сантиметр, сообщила городская адмнистрация.
"На 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 491 см. Изменение за 2 часа плюс 15 см", - отмечается в сообщении.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории Курганской области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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По данным МЧС на утро 14 апреля, в области подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в областном центре прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, был зафиксирован на отметке 1008 сантиметров. В пятницу вода в населенном пункте стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
 
ПроисшествияКурганская областьпаводок
 
 
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