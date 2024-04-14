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Уровень воды в реке Тобол в Кургане за ночь увеличился на 54 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за ночь увеличился на 54 сантиметра - 14.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за ночь увеличился на 54 сантиметра

В Кургане зафиксировали значительное увеличение уровня воды в реке Тобол, рассказал корреспондент РИА Новости. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T08:42+0300

2024-04-14T08:42+0300

2024-04-14T08:48+0300

происшествия

россия

курганская область

паводок

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КУРГАН, 14 апр – ПРАЙМ. В Кургане зафиксировали значительное увеличение уровня воды в реке Тобол, рассказал корреспондент РИА Новости. Утром 14 апреля глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что последние пару часов уровень реки растет на 20 сантиметров, в то же время заметно усилилось течение.Отмечается, что на утро воскресенья в регионе затоплены 304 жилых домов и 473 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.По последним данным, уровень Тобола в Кургане за ночь вырос на 54 сантиметра. Н данный момент он достиг порядка пяти метров.Ранее Шумков говорил, что длина идущей на Курган волны может достигать от 30 до 50 километров.После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.

курганская область

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россия, курганская область, паводок