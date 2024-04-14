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Уровень воды в Кургане продолжает подниматься

Уровень воды в Кургане продолжает подниматься - 14.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в Кургане продолжает подниматься

Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра 14 апреля поднялся на 0,56 метра, сообщается на сайте горадминистрации. | 14.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-14T15:19+0300

происшествия

россия

курганская область

подтопление

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра 14 апреля поднялся на 0,56 метра, сообщается на сайте горадминистрации.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 547 см.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что когда уровень воды достигнет уровня в шесть метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По ранее сделанному прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

https://1prime.ru/20240414/kurgan-847366968.html

курганская область

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россия, курганская область, подтопление, паводок