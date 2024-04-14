Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уровень воды в Кургане продолжает подниматься - 14.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240414/kurgan-847374606.html
Уровень воды в Кургане продолжает подниматься
Уровень воды в Кургане продолжает подниматься - 14.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Кургане продолжает подниматься
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра 14 апреля поднялся на 0,56 метра, сообщается на сайте горадминистрации. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T15:19+0300
2024-04-14T15:19+0300
происшествия
россия
курганская область
подтопление
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847374048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5bc1056af7a686966db5f3f512123a0.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра 14 апреля поднялся на 0,56 метра, сообщается на сайте горадминистрации.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 547 см.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что когда уровень воды достигнет уровня в шесть метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По ранее сделанному прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://1prime.ru/20240414/kurgan-847366968.html
курганская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847374048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2562aa6b69669e9a2331b43f06c85350.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курганская область, подтопление, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, подтопление, паводок
15:19 14.04.2024
 
Уровень воды в Кургане продолжает подниматься

Уровень воды в Кургане поднялся с утра 14 апреля на 0,56 метра и достиг 5,47 метра

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводковая ситуация в Кургане
Паводковая ситуация в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра 14 апреля поднялся на 0,56 метра, сообщается на сайте горадминистрации.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 547 см.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что когда уровень воды достигнет уровня в шесть метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.
После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По ранее сделанному прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.
Курган - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Уровень реки Тобол у Кургана поднялся
07:23
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
 
ПроисшествияРОССИЯКурганская областьподтоплениепаводок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала