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Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров
Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров - 14.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана в воскресенье поднялся до 5,56 метра, информирует сайт городской администрации. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T17:29+0300
2024-04-14T17:30+0300
происшествия
курганская область
паводок
подтопление
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана в воскресенье поднялся до 5,56 метра, информирует сайт городской администрации.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 556 см.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более семи тысяч человек заблаговременно эвакуированы из зоны паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.
https://1prime.ru/20240413/kurgan-847357135.html
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курганская область, паводок, подтопление, мчс, мчс россии, режим чс
Происшествия, Курганская область, паводок, подтопление, МЧС, МЧС России, режим ЧС
17:29 14.04.2024 (обновлено: 17:30 14.04.2024)
 
Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,56 метра

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводковая ситуация в Кургане
Паводковая ситуация в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана в воскресенье поднялся до 5,56 метра, информирует сайт городской администрации.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 556 см.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.
После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС.
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По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более семи тысяч человек заблаговременно эвакуированы из зоны паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.
 
ПроисшествияКурганская областьпаводокподтоплениеМЧСМЧС Россиирежим ЧС
 
 
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