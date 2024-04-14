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Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров
Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров - 14.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана в воскресенье поднялся до 5,56 метра, информирует сайт городской администрации. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T17:29+0300
2024-04-14T17:29+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана в воскресенье поднялся до 5,56 метра, информирует сайт городской администрации.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 556 см.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более семи тысяч человек заблаговременно эвакуированы из зоны паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.
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курганская область, паводок, подтопление, мчс, мчс россии, режим чс
Происшествия, Курганская область, паводок, подтопление, МЧС, МЧС России, режим ЧС
Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,56 метра
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана в воскресенье поднялся до 5,56 метра, информирует сайт городской администрации.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 556 см.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.
После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС.
В Курган идет огромный массив воды, предупредил глава региона
По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более семи тысяч человек заблаговременно эвакуированы из зоны паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.