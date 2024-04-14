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Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров

Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров - 14.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в Кургане поднялся еще на девять сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана в воскресенье поднялся до 5,56 метра, информирует сайт городской администрации. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T17:29+0300

2024-04-14T17:29+0300

2024-04-14T17:30+0300

происшествия

курганская область

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана в воскресенье поднялся до 5,56 метра, информирует сайт городской администрации.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 556 см.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более семи тысяч человек заблаговременно эвакуированы из зоны паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.

https://1prime.ru/20240413/kurgan-847357135.html

курганская область

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курганская область, паводок, подтопление, мчс, мчс россии, режим чс