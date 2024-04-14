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Уровень воды в Кургане достиг 5,65 метра
Уровень воды в Кургане достиг 5,65 метра - 14.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Кургане достиг 5,65 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 565 см по сравнению с утренними данными на 14 апреля, когда уровень составлял 491 см, сообщаете... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T19:06+0300
2024-04-14T19:06+0300
2024-04-14T19:06+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 565 см по сравнению с утренними данными на 14 апреля, когда уровень составлял 491 см, сообщаете горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 см. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 20.00 (18.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 565 см. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС.По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более семи тысяч человек заблаговременно эвакуированы из зоны паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.
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курганская область, подтопление, паводок
Происшествия, Курганская область, подтопление, паводок
Уровень воды в Кургане достиг 5,65 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,74 метра
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 565 см по сравнению с утренними данными на 14 апреля, когда уровень составлял 491 см, сообщаете горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 см.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 20.00 (18.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 565 см.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.
После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС.
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По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более семи тысяч человек заблаговременно эвакуированы из зоны паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.