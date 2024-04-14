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Уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года

Уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - 14.04.2024, ПРАЙМ

Уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года

Уровень реки Тобол в районе Кургана достигнуть рекорда с 1994 года, сообщило правительство региона. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T19:41+0300

2024-04-14T19:41+0300

2024-04-14T19:41+0300

происшествия

курганская область

подтопление

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – ПРАЙМ. Уровень реки Тобол в районе Кургана достигнуть рекорда с 1994 года, сообщило правительство региона. "По официальным прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года — от 9 м до 10,7 м (с учетом допустимой погрешности) … Вода, которая была сброшена с Казахстана и шла через Звериноголовское, до Кургана ещё не дошла. Она до Кургана дойдет в ближайшее время", — говорится в сообщении. Со слов и.о. начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Натальи Астафьевой, в город Курган пришла вода с реки Уй со сброса с челябинских водохранилищ. Власти вновь призвали курганцев немедленно эвакуироваться. В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозу МЧС РФ, из-за паводков могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более семи тысяч человек заблаговременно эвакуированы из зоны паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.

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курганская область

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курганская область, подтопление, паводок