https://1prime.ru/20240414/kurgan-847378688.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,76 метра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,76 метра - 14.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,76 метра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 576 см, сообщила пресс-служба правительства региона. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T21:18+0300

2024-04-14T21:18+0300

2024-04-14T21:18+0300

происшествия

курганская область

подтопление

мчс

режим чс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847378534_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25993d0facbcf915f7a13c97697ef06f.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 576 см, сообщила пресс-служба правительства региона. "Уровень воды в Кургане на 14 апреля на 22.00 (20.00 мск) составляет 576 см, +11 см за 2 часа", — говорится в сообщении. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС.

курганская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курганская область, подтопление, мчс, режим чс