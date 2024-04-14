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Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,76 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,76 метра - 14.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,76 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 576 см, сообщила пресс-служба правительства региона. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T21:18+0300
2024-04-14T21:18+0300
2024-04-14T21:18+0300
происшествия
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подтопление
мчс
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 576 см, сообщила пресс-служба правительства региона. "Уровень воды в Кургане на 14 апреля на 22.00 (20.00 мск) составляет 576 см, +11 см за 2 часа", — говорится в сообщении. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС.
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курганская область, подтопление, мчс, режим чс
Происшествия, Курганская область, подтопление, МЧС, режим ЧС
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,76 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,76 метра, поднявшись на 85 см
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 576 см, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Уровень воды в Кургане на 14 апреля на 22.00 (20.00 мск) составляет 576 см, +11 см за 2 часа", — говорится в сообщении.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.
После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС.