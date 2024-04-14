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Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,85 метра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,85 метра - 14.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,85 метра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 585 сантиметров по данным на 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля), сообщила горадминистрация. | 14.04.2024, ПРАЙМ

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происшествия

курганская область

подтопление

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 585 сантиметров по данным на 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля), сообщила горадминистрация. Как сообщала горадминистрация ранее, на 08.00 (06.00 мск) 14 апреля уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр — на 94 сантиметра ниже нынешнего. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 585 сантиметров. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при уровне шесть метров начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. ВСо слов и.о. начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Натальи Астафьевой, в город Курган пришла вода с реки Уй со сброса с челябинских водохранилищ. Власти вновь призвали курганцев немедленно эвакуироваться.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.

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курганская область

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курганская область, подтопление, паводок