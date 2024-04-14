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Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,85 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,85 метра - 14.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,85 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 585 сантиметров по данным на 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля), сообщила горадминистрация. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T22:30+0300
2024-04-14T22:30+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 585 сантиметров по данным на 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля), сообщила горадминистрация. Как сообщала горадминистрация ранее, на 08.00 (06.00 мск) 14 апреля уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр — на 94 сантиметра ниже нынешнего. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 585 сантиметров. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при уровне шесть метров начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. ВСо слов и.о. начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Натальи Астафьевой, в город Курган пришла вода с реки Уй со сброса с челябинских водохранилищ. Власти вновь призвали курганцев немедленно эвакуироваться.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.
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курганская область, подтопление, паводок
Происшествия, Курганская область, подтопление, паводок
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,85 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5, 85 метра
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 585 сантиметров по данным на 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля), сообщила горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация ранее, на 08.00 (06.00 мск) 14 апреля уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр — на 94 сантиметра ниже нынешнего.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 585 сантиметров.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при уровне шесть метров начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
ВСо слов и.о. начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Натальи Астафьевой, в город Курган пришла вода с реки Уй со сброса с челябинских водохранилищ. Власти вновь призвали курганцев немедленно эвакуироваться.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 5,76 метра
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что когда уровень воды достигает уровня шести метров, начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. По мере роста уровня воды электроснабжение домов будет отключаться.