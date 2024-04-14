https://1prime.ru/20240414/lufthansa--847373118.html

Немецкая Lufthansa отменила рейсы на Ближний Восток

Немецкая Lufthansa отменила рейсы на Ближний Восток - 14.04.2024, ПРАЙМ

Немецкая Lufthansa отменила рейсы на Ближний Восток

Флагманская немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене всех рейсов в Бейрут (Ливан), Амман (Иордания), Тель-Авив (Израиль) и Эрбиль (Ирак) на фоне... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T14:06+0300

2024-04-14T14:06+0300

2024-04-14T14:06+0300

германия

иран

израиль

lufthansa

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Флагманская немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене всех рейсов в Бейрут (Ливан), Амман (Иордания), Тель-Авив (Израиль) и Эрбиль (Ирак) на фоне эскалации напряженности между Ираном и Израилем, сообщил телеканал NTV. Авиаперевозчик ранее также отменил рейсы в Иран до 18 апреля. "Lufthansa приостанавливает все рейсы в Амман, Бейрут, Эрбиль и Тель-Авив, как минимум, до понедельника. Кроме того, все рейсы Lufthansa Group будут облетать воздушные пространства Израиля, Иордании и Ирака до дальнейшего уведомления, сообщила авиакомпания. Рейсы, которые уже осуществлялись прошедшей ночью, были перенаправлены на новые маршруты", - говорится в сообщении телеканал. Австрийские СМИ ранее также сообщили, что авиакомпания Austrian Airlines, входящая в Lufthansa Group, отменила рейсы в Тель-Авив, Эрбиль и Амман. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить

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германия

иран

израиль

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германия, иран, израиль, lufthansa