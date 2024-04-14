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Медведев сравнил подходы США к ситуации на Ближнем Востоке и на Украине
Медведев сравнил подходы США к ситуации на Ближнем Востоке и на Украине - 14.04.2024, ПРАЙМ
Медведев сравнил подходы США к ситуации на Ближнем Востоке и на Украине
Вашингтон старается проявлять баланс и сдержанность в вопросе ближневосточного конфликта, он не хочет большой войны в этом регионе, заявил заместитель... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T12:08+0300
2024-04-14T12:08+0300
2024-04-14T12:08+0300
россия
сша
израиль
иран
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Вашингтон старается проявлять баланс и сдержанность в вопросе ближневосточного конфликта, он не хочет большой войны в этом регионе, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."В чём отличие для Вашингтона того, что произошло на Ближнем Востоке, от событий на "Украине"? Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев напомнил, что США расценивают конфликты как инвестицию и продолжают инвестировать, как ранее называл это глава Белого дома Джо Байден. По словам замруководителя Совбеза, Вашингтону безрачлична гибель людей, ведь "это просто бизнес".В этой связи Медведев отметил, что война Израиля и Ирана вносит дополнительную неопределенность, а убийства в Газе только ухудшают перспективы президента Байдена на грядущих выборах.
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россия, сша, израиль, иран, дмитрий медведев
РОССИЯ, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Дмитрий Медведев
Медведев сравнил подходы США к ситуации на Ближнем Востоке и на Украине
Медведев: США пытаются проявлять сдержанность на Ближнем Востоке
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Вашингтон старается проявлять баланс и сдержанность в вопросе ближневосточного конфликта, он не хочет большой войны в этом регионе, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В чём отличие для Вашингтона того, что произошло на Ближнем Востоке, от событий на "Украине"? Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность", - написал он в своем Telegram-канале
.
Медведев напомнил, что США расценивают конфликты как инвестицию и продолжают инвестировать, как ранее называл это глава Белого дома Джо Байден. По словам замруководителя Совбеза, Вашингтону безрачлична гибель людей, ведь "это просто бизнес".
В этой связи Медведев отметил, что война Израиля и Ирана вносит дополнительную неопределенность, а убийства в Газе только ухудшают перспективы президента Байдена на грядущих выборах.