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В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и ИП
В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и ИП - 14.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и ИП
Индивидуальный предприниматель не может совмещать уплату налогов и по упрощенной системе, и для самозанятых, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T11:24+0300
2024-04-14T11:24+0300
2024-04-14T11:24+0300
россия
ип
самозанятые
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель не может совмещать уплату налогов и по упрощенной системе, и для самозанятых, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин от фракции "Единая Россия".Как отметил депутат, заниматься предпринимательством, то есть получать прибыль от имущества, предоставления услуг и продажи товаров имеет право любой совершеннолетний гражданин. Более того, по его словам, с 14 лет также можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но для необходимо предоставить заверенное у нотариуса согласие родителей. Говырин рассказал, что при упале налогов ИП может перейти на упрощенную систему налогов, что позволит ему не оплачивать некоторые налоги. Кроме того, ИП может оформиться в качестве самозанятого и также выплачивать налог в размере 4% от дохода.Однако Говырин упомянул, что индивидуальный предприниматель не может одновременно перейти на "упрощенку" и оплачивать налоги как самозанятый.
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россия, ип, самозанятые
В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и ИП
Депутат Говырин рассказал об особенностях налогообложения для ИП и самозанятых
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель не может совмещать уплату налогов и по упрощенной системе, и для самозанятых, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин от фракции "Единая Россия".
Как отметил депутат, заниматься предпринимательством, то есть получать прибыль от имущества, предоставления услуг и продажи товаров имеет право любой совершеннолетний гражданин. Более того, по его словам, с 14 лет также можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но для необходимо предоставить заверенное у нотариуса согласие родителей.
Говырин рассказал, что при упале налогов ИП может перейти на упрощенную систему налогов, что позволит ему не оплачивать некоторые налоги. Кроме того, ИП может оформиться в качестве самозанятого и также выплачивать налог в размере 4% от дохода.
Однако Говырин упомянул, что индивидуальный предприниматель не может одновременно перейти на "упрощенку" и оплачивать налоги как самозанятый.