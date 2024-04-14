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В СБ ООН назначено срочное заседание по атаке на Израиль

В СБ ООН назначено срочное заседание по атаке на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ

В СБ ООН назначено срочное заседание по атаке на Израиль

В связи с атакой Ирана на Израиль назначено срочное заедание Совбеза ООН, оно запланировано на 16:00 (23.00 мск), сообщил в своем Telegram-канале первый... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T05:49+0300

2024-04-14T05:49+0300

2024-04-14T05:50+0300

иран

израиль

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ООН, 14 апр – ПРАЙМ. В связи с атакой Ирана на Израиль назначено срочное заедание Совбеза ООН, оно запланировано на 16:00 (23.00 мск), сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представитель России при всемирной организации Дмитрий Полянский. "В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) назначено срочное заседание СБ ООН", - отметил дипломат. "Теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия", - добавил Полянский. Иранский Корпус стражей исламской революции Ирана, который является элитным подразделением вооруженных сил, в ночь на воскресенье объявил, что наносит удар по территории Израиля. Он пояснил, что это сделано в ответ на разрушение израильской авиацией консульства Ирана в Сирии, которое произошло в начале апреля. По различным данным, в атаке на Израиль были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ВС страны приведены в повышенную боевую готовность. Минобороны США заявило, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Соединенные Штаты "держаться подальше". Удар по зданию генконсульства Ирана в Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://1prime.ru/20240414/uscherb-847365749.html

иран

израиль

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иран, израиль