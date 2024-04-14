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У Оренбурга уровень воды в Урале не растет в течение 10 часов
У Оренбурга уровень воды в Урале не растет в течение 10 часов - 14.04.2024, ПРАЙМ
У Оренбурга уровень воды в Урале не растет в течение 10 часов
Уровень воды в реке Урал у города Оренбурга не повышается на протяжении десяти и по-прежнему зафиксирован на отметке 1187 сантиметров, сообщается в... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T05:36+0300
2024-04-14T05:36+0300
2024-04-14T05:44+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у города Оренбурга не повышается на протяжении десяти и по-прежнему зафиксирован на отметке 1187 сантиметров, сообщается в Telegram-канале Оренбургского района. Правительство Оренбургской области ранее сообщило, что уровень воды в Урале у областного центра вырос до 11 метров 87 сантиметров. "Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 6.00 (4.00 мск) составляет 1187 сантиметра... Показатели не меняются в течение 10 часов. Мониторинг продолжается", - указывается в сообщенииТакже, по данным властей, уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы составляет 743 сантиметра.
https://1prime.ru/20240412/orenburg-847352159.html
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оренбургская область, паводок
Происшествия, Оренбургская область, паводок
У Оренбурга уровень воды в Урале не растет в течение 10 часов
Уровень воды в Урале у Оренбурга не растет в течение 10 часов и составляет 1187 см
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у города Оренбурга не повышается на протяжении десяти и по-прежнему зафиксирован на отметке 1187 сантиметров, сообщается в Telegram-канале Оренбургского района.
Правительство Оренбургской области ранее сообщило, что уровень воды в Урале у областного центра вырос до 11 метров 87 сантиметров.
"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 6.00 (4.00 мск) составляет 1187 сантиметра... Показатели не меняются в течение 10 часов. Мониторинг продолжается", - указывается в сообщении
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Также, по данным властей, уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы составляет 743 сантиметра.