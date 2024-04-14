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Власти Оренбурга заявили о снижении уровня Урала
Власти Оренбурга заявили о снижении уровня Урала - 14.04.2024, ПРАЙМ
Власти Оренбурга заявили о снижении уровня Урала
Впервые с начала паводка уровень воды в реке Урал в Оренбурге начал снижаться, пишет правительство области в своем Telegram-канале. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T08:25+0300
2024-04-14T08:25+0300
2024-04-14T08:26+0300
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УФА, 14 апр - ПРАЙМ. Впервые с начала паводка уровень воды в реке Урал в Оренбурге начал снижаться, пишет правительство области в своем Telegram-канале.Как отмечено в публикации властей, утром 14 апреля Гидрометцентр зафиксировал уменьшение уровня реки на пять сантиметров. При этом отмечается, что только за последний час произошло снижение на три сантиметра. Власти подчеркивают, что на текущий момент уровень реки держится на отметке в 11 метров 82 сантиметра.Правительство рассказало, что за прошедшие сутки в Оренбуржье вода освободила 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населенных пунктах и двух садовых товариществах.Что же касается Орска, то, по словам властей, вода таже начала покидать город. Так, уровень Урала в городе снизился на 51 сантиметров, вода ушла из 1230 домов с приусадебными участками.
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россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
Власти Оренбурга заявили о снижении уровня Урала
Власти: уровень реки Урал Оренбурге начал снижаться впервые с начала паводка
УФА, 14 апр - ПРАЙМ. Впервые с начала паводка уровень воды в реке Урал в Оренбурге начал снижаться, пишет правительство области в своем Telegram-канале.
Как отмечено в публикации властей, утром 14 апреля Гидрометцентр зафиксировал уменьшение уровня реки на пять сантиметров. При этом отмечается, что только за последний час произошло снижение на три сантиметра.
Власти подчеркивают, что на текущий момент уровень реки держится на отметке в 11 метров 82 сантиметра.
Правительство рассказало, что за прошедшие сутки в Оренбуржье вода освободила 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населенных пунктах и двух садовых товариществах.
Что же касается Орска, то, по словам властей, вода таже начала покидать город. Так, уровень Урала в городе снизился на 51 сантиметров, вода ушла из 1230 домов с приусадебными участками.
У Оренбурга уровень воды в Урале не растет в течение 10 часов