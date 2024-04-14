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Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье
Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье - 14.04.2024, ПРАЙМ
Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье
Уже более девяти тысяч пострадавших от паводков в Оренбурге получили финансовую помощь, рассказали власти региона в своем Telegram-канале. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T14:51+0300
2024-04-14T14:51+0300
2024-04-14T14:51+0300
происшествия
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оренбургская область
паводок
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УФА, 14 апр - ПРАЙМ. Уже более девяти тысяч пострадавших от паводков в Оренбурге получили финансовую помощь, рассказали власти региона в своем Telegram-канале."Деньги зачислены на счета по 9 294 заявлениям на сумму 187,38 млн руб, в том числе: единовременная материальная помощь – 9 244 человек на сумму 184,88 млн рублей, финансовая помощь в связи с утратой имущества – 50 человек на сумму 2,5 млн рублей", - сообщается в материале правительства. Кроме того, отмечается, что на фоне затопления области было подано уже более 290 тысяч заявлений о выплатах. Так, правительство региона приняло решение о назначении единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что уровень реки в Оренбурге начал постепенно снижаться. По данным на утро 14 апреля, вода начала постепенно уходить из города, она освободила 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населенных пунктах и двух садовых товариществах.
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россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье
Пострадавшим от паводков в Оренбурге перечислили уже почти 190 млн рублей
УФА, 14 апр - ПРАЙМ. Уже более девяти тысяч пострадавших от паводков в Оренбурге получили финансовую помощь, рассказали власти региона в своем Telegram-канале.
"Деньги зачислены на счета по 9 294 заявлениям на сумму 187,38 млн руб, в том числе: единовременная материальная помощь – 9 244 человек на сумму 184,88 млн рублей, финансовая помощь в связи с утратой имущества – 50 человек на сумму 2,5 млн рублей", - сообщается в материале правительства.
Кроме того, отмечается, что на фоне затопления области было подано уже более 290 тысяч заявлений о выплатах. Так, правительство региона приняло решение о назначении единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что уровень реки в Оренбурге начал постепенно снижаться. По данным на утро 14 апреля, вода начала постепенно уходить из города, она освободила 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населенных пунктах и двух садовых товариществах.