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Глава Оренбурга рассказал о динамике уровня воды реки Урал

Глава Оренбурга рассказал о динамике уровня воды реки Урал - 14.04.2024, ПРАЙМ

Глава Оренбурга рассказал о динамике уровня воды реки Урал

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 11,78 метра, опустившись с полудня на пять сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T18:09+0300

2024-04-14T18:09+0300

2024-04-14T18:09+0300

происшествия

оренбург

река

подтопление

паводок

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ОРЕНБУРГ, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 11,78 метра, опустившись с полудня на пять сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Оренбург на 17.00 (15.00 мск) был 1178 сантиметров, Орск — 650, на 16.00 (14.00 мск), сантиметров", — сказал глава региона.Он добавил, что власти города совместно со спасателями продолжают мониторинг затопленных улиц, участков, домов.14 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Гидрометцентр зафиксировал снижение уровня реки Урал у Оренбурга на пять сантиметров, вода находится на отметке 11,82 метра.

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оренбург

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оренбург, река, подтопление, паводок