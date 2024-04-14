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Глава Оренбурга рассказал о динамике уровня воды реки Урал - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Глава Оренбурга рассказал о динамике уровня воды реки Урал
Глава Оренбурга рассказал о динамике уровня воды реки Урал - 14.04.2024, ПРАЙМ
Глава Оренбурга рассказал о динамике уровня воды реки Урал
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 11,78 метра, опустившись с полудня на пять сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T18:09+0300
2024-04-14T18:09+0300
происшествия
оренбург
река
подтопление
паводок
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ОРЕНБУРГ, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 11,78 метра, опустившись с полудня на пять сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Оренбург на 17.00 (15.00 мск) был 1178 сантиметров, Орск — 650, на 16.00 (14.00 мск), сантиметров", — сказал глава региона.Он добавил, что власти города совместно со спасателями продолжают мониторинг затопленных улиц, участков, домов.14 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Гидрометцентр зафиксировал снижение уровня реки Урал у Оренбурга на пять сантиметров, вода находится на отметке 11,82 метра.
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оренбург, река, подтопление, паводок
Происшествия, Оренбург, река, подтопление, паводок
18:09 14.04.2024
 
Глава Оренбурга рассказал о динамике уровня воды реки Урал

Паслер: уровень реки Урал у Оренбурга составляет 1178 см, у Орска — 650 см

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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ОРЕНБУРГ, 14 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 11,78 метра, опустившись с полудня на пять сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Оренбург на 17.00 (15.00 мск) был 1178 сантиметров, Орск — 650, на 16.00 (14.00 мск), сантиметров", — сказал глава региона.
Он добавил, что власти города совместно со спасателями продолжают мониторинг затопленных улиц, участков, домов.
14 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Гидрометцентр зафиксировал снижение уровня реки Урал у Оренбурга на пять сантиметров, вода находится на отметке 11,82 метра.
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