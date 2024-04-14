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Сотрудница ПВР в Орске рассказала о работе после прорыва дамбы

Сотрудница ПВР в Орске рассказала о работе после прорыва дамбы - 14.04.2024, ПРАЙМ

Сотрудница ПВР в Орске рассказала о работе после прорыва дамбы

Заместитель руководителя пункта временного размещения №35 Татьяна Шатилова рассказала РИА Новости о работе ПВР в посёлке ОЗТП спустя 9 дней после прорыва дамбы... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T21:49+0300

2024-04-14T21:49+0300

2024-04-14T21:49+0300

происшествия

оренбург

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ОРСК (Оренбургская область), 14 апр — ПРАЙМ. Заместитель руководителя пункта временного размещения №35 Татьяна Шатилова рассказала РИА Новости о работе ПВР в посёлке ОЗТП спустя 9 дней после прорыва дамбы в Орске. "Мы начинали с матрасов, а сейчас уже они все перешли на кровати. Город помогает, — все, что нужно, какую мы помощь просим, они нам оказывают. Люди приносили помощь, и потом все распределялось. Вроде как все, стараемся как можем, как понимаем сами. Потому что такой ситуации не было", — заявила сотрудница ПВР. Она уточнила, что в ПВР находятся 127 человек. В воскресенье трое уехали, их забрали родственники.По ее словам, в пункте временного размещения (ПВР) люди питаются в столовой, где организовано трехразовое питание. Также в ПВР есть многофункциональный центр (МФЦ), где оказывают помощь в оформлении документов. В этот центр приходят не только жители ПВР, но и местные жители, которые тоже пострадали от происшествия, но не проживают в ПВР. Для проверки соответствия ПВР всем нормам туда периодически приезжает Роспотребнадзор. В пункте работают два медика, сотрудники прокуратуры и полиции.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

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