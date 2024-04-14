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Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров - 14.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров
На текущий момент уровень воды в реке Тобол в Кургане равен 532 сантиметрам, за два часа подъем воды составил 25 сантиметров, рассказал губернатор Курганской... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T13:25+0300
2024-04-14T13:25+0300
происшествия
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр - ПРАЙМ. На текущий момент уровень воды в реке Тобол в Кургане равен 532 сантиметрам, за два часа подъем воды составил 25 сантиметров, рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.Как отметил глава региона, по мере роста уровня воды энергетики будут отключать элетричество. По его словам, вода прибывает достаточно быстро, а погодные условия усложняют эвакуацию. Шумков также прогнозирует еще более сложную ситуацию с паводком в ночь на 15 апреля. "Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее. Ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и вы можете не успеть среагировать", - написал губернатор Курганской области. После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По ранее сделанному прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.
https://1prime.ru/20240414/kurgan-847368032.html
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россия, курганская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, паводок
13:25 14.04.2024
 
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 25 см до 532 см

© Фото : Telegram/Вадим Шумков Курган
Курган - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© Фото : Telegram/Вадим Шумков
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр - ПРАЙМ. На текущий момент уровень воды в реке Тобол в Кургане равен 532 сантиметрам, за два часа подъем воды составил 25 сантиметров, рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Как отметил глава региона, по мере роста уровня воды энергетики будут отключать элетричество. По его словам, вода прибывает достаточно быстро, а погодные условия усложняют эвакуацию.
Шумков также прогнозирует еще более сложную ситуацию с паводком в ночь на 15 апреля.
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Уровень воды в реке Тобол в Кургане за ночь увеличился на 54 сантиметра
08:42
"Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее. Ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и вы можете не успеть среагировать", - написал губернатор Курганской области.
После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По ранее сделанному прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.
 
ПроисшествияРОССИЯКурганская областьпаводок
 
 
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