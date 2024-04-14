https://1prime.ru/20240414/pavodok-847372684.html

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров - 14.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров

На текущий момент уровень воды в реке Тобол в Кургане равен 532 сантиметрам, за два часа подъем воды составил 25 сантиметров, рассказал губернатор Курганской... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T13:25+0300

2024-04-14T13:25+0300

2024-04-14T13:25+0300

происшествия

россия

курганская область

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр - ПРАЙМ. На текущий момент уровень воды в реке Тобол в Кургане равен 532 сантиметрам, за два часа подъем воды составил 25 сантиметров, рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.Как отметил глава региона, по мере роста уровня воды энергетики будут отключать элетричество. По его словам, вода прибывает достаточно быстро, а погодные условия усложняют эвакуацию. Шумков также прогнозирует еще более сложную ситуацию с паводком в ночь на 15 апреля. "Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее. Ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и вы можете не успеть среагировать", - написал губернатор Курганской области. После предупреждения о приближающемся паводке в Курганской области был введен режим ЧС. По ранее сделанному прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.

https://1prime.ru/20240414/kurgan-847368032.html

курганская область

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россия, курганская область, паводок