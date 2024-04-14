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Эксперт назвал требования к вознаграждению за "успех" у Банка России - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал требования к вознаграждению за "успех" у Банка России
Эксперт назвал требования к вознаграждению за "успех" у Банка России - 14.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал требования к вознаграждению за "успех" у Банка России
Банк России опубликовал проект нормативного акта о порядке определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов. О деталях предложения... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T03:03+0300
2024-04-14T03:03+0300
банк россии
банк россии
пенсионный фонд
инфляция
россия
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банк России опубликовал проект нормативного акта о порядке определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов. О деталях предложения регулятора, рассказал в беседе с агентством "Прайм" председатель Совета СРО НАПФ Аркадий Недбай.Эксперт пояснил, что представленный Центробанком проект указания регулирует порядок расчета переменной части вознаграждения пенсионного фонда. Чтобы понимать, что это такое, отметил Недбай, необходимо сказать о том, что вознаграждение пенсионного фонда состоит из трех частей.Первая часть, рассказал председатель Совета НАПФ, представляет собой фиксированное вознаграждение пенсионного фонда, рассчитываемое в процентах от стоимости чистых активов, а именно 0,6% от стоимости чистых активов фонда.Второй частью является вознаграждение, взимаемое от результата инвестирования средств пенсионного фонда. Она составляет 20 процентов от величины полученного дохода.Наконец, третья часть – это так называемая плата "за успех", которая зависит от того, насколько негосударственный пенсионный фонд превысил специальный финансовый индикатор, иначе говоря, бенчмарк, добавил эксперт.По его словам, представленный проект нормативного акта устанавливает, что является бенчмарком, и как рассчитывается вознаграждение негосударственного пенсионного фонда."Ассоциация внимательно изучит документ, порядок подхода Банка России к определению бенчмарка и даст свои предложения и замечания к проекту. НАПФ изначально предлагала в качестве специального финансового индикатора брать показатель таргетируемой (планируемой) инфляции Банком России, как наиболее объективный ориентир для будущей доходности пенсионных фондов. Для граждан принципиально важно сохранить сбережения от инфляции в будущем ", — рассказал Недбай.Председатель Совета НАПФ заключил, что Ассоциация представит свои комментарии и надеется на содержательный диалог с Банком России относительно проекта документа.
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банк россии, пенсионный фонд, инфляция, россия
Банк России, Банк России, пенсионный фонд, инфляция, РОССИЯ
03:03 14.04.2024
 
Эксперт назвал требования к вознаграждению за "успех" у Банка России

Эксперт Недбай назвал требования к вознаграждению за "успех" у Банка России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банк России опубликовал проект нормативного акта о порядке определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов. О деталях предложения регулятора, рассказал в беседе с агентством "Прайм" председатель Совета СРО НАПФ Аркадий Недбай.
Эксперт пояснил, что представленный Центробанком проект указания регулирует порядок расчета переменной части вознаграждения пенсионного фонда. Чтобы понимать, что это такое, отметил Недбай, необходимо сказать о том, что вознаграждение пенсионного фонда состоит из трех частей.
Первая часть, рассказал председатель Совета НАПФ, представляет собой фиксированное вознаграждение пенсионного фонда, рассчитываемое в процентах от стоимости чистых активов, а именно 0,6% от стоимости чистых активов фонда.
Второй частью является вознаграждение, взимаемое от результата инвестирования средств пенсионного фонда. Она составляет 20 процентов от величины полученного дохода.
Наконец, третья часть – это так называемая плата "за успех", которая зависит от того, насколько негосударственный пенсионный фонд превысил специальный финансовый индикатор, иначе говоря, бенчмарк, добавил эксперт.
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По его словам, представленный проект нормативного акта устанавливает, что является бенчмарком, и как рассчитывается вознаграждение негосударственного пенсионного фонда.
"Ассоциация внимательно изучит документ, порядок подхода Банка России к определению бенчмарка и даст свои предложения и замечания к проекту. НАПФ изначально предлагала в качестве специального финансового индикатора брать показатель таргетируемой (планируемой) инфляции Банком России, как наиболее объективный ориентир для будущей доходности пенсионных фондов. Для граждан принципиально важно сохранить сбережения от инфляции в будущем ", — рассказал Недбай.
Председатель Совета НАПФ заключил, что Ассоциация представит свои комментарии и надеется на содержательный диалог с Банком России относительно проекта документа.
 
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