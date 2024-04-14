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Поляки готовятся к войне и скупают запасы продовольствия, пишет СМИ

Поляки готовятся к войне и скупают запасы продовольствия, пишет СМИ - 14.04.2024, ПРАЙМ

Поляки готовятся к войне и скупают запасы продовольствия, пишет СМИ

Поляки обеспокоены действиями России и делают запасы на случай войны, пишет издание Fakt. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T09:34+0300

2024-04-14T09:34+0300

2024-04-14T09:39+0300

экономика

польша

продукты питания

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Поляки обеспокоены действиями России и делают запасы на случай войны, пишет издание Fakt.Польский правительственный центр безопасности советует собирать "тревожные чемоданы" и объясняет, как вести себя при обстреле. На этом фоне многие поляки делают запасы продуктов длительного хранения, таких как консервы и мука.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак выяснило издание, обратившись в торговые сети, продажи консервов и других товаров длительного хранения в магазинах значительно выросли.На повышение спроса на продукты длительного срока годности повлияли также рекламные акции.Издание решило выяснить, что послужило фактором роста спроса на продукты длительного хранения — привлекательные цены или опасения возможного военного конфликта.Экономист Рышард Бугай считает, что оба утверждения могут быть правдой. "Это может быть сочетание двух факторов", — добавляет он.Генерал Роман Полько утверждает, что запасы продуктов типа риса и крупы могут быть полезны только на случай проблем с поставками. "Многие ли смогут продержаться несколько лет в лесу со спальным мешком, макаронами и зажигалкой"? — задает эксперт риторический вопрос.На Западе в последнее время все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Владимир Путин в президентском послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал бредом опасения Запада о надвигающейся атаке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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польша, продукты питания