https://1prime.ru/20240414/pushkov-847366841.html

Лицемерие. Пушков прокомментировал "расовые" законы на Западе

Лицемерие. Пушков прокомментировал "расовые" законы на Западе - 14.04.2024, ПРАЙМ

Лицемерие. Пушков прокомментировал "расовые" законы на Западе

Расовым законам, принятым в западных странах, присуще поразительное лицемерие, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T07:20+0300

2024-04-14T07:20+0300

2024-04-14T07:27+0300

алексей пушков

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Расовым законам, принятым в западных странах, присуще поразительное лицемерие, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал отказ полиции Шотландии завести дело против первого министра-пакистанца Хамзу Юсефа, который выступал в парламенте с анти-белыми речами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри это, напомнил сенатор, отныне в в Шотландии нельзя назвать черного черным — за это можно получить до семи лет заключения.По словам Пушкова, отказ властей реагировать на высказывания Юсефа доказывает то, что "расовые" законы всегда направлены не столько на защиту черных, сколько на оправдание анти-белого расизма."А он силен и в США, и в Британии. И набирает силу", — подчеркнул сенатор.

https://1prime.ru/20240412/pushkov-847319066.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей пушков, великобритания