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Лицемерие. Пушков прокомментировал "расовые" законы на Западе - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Лицемерие. Пушков прокомментировал "расовые" законы на Западе
Лицемерие. Пушков прокомментировал "расовые" законы на Западе - 14.04.2024, ПРАЙМ
Лицемерие. Пушков прокомментировал "расовые" законы на Западе
Расовым законам, принятым в западных странах, присуще поразительное лицемерие, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T07:20+0300
2024-04-14T07:27+0300
алексей пушков
великобритания
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Расовым законам, принятым в западных странах, присуще поразительное лицемерие, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал отказ полиции Шотландии завести дело против первого министра-пакистанца Хамзу Юсефа, который выступал в парламенте с анти-белыми речами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри это, напомнил сенатор, отныне в в Шотландии нельзя назвать черного черным — за это можно получить до семи лет заключения.По словам Пушкова, отказ властей реагировать на высказывания Юсефа доказывает то, что "расовые" законы всегда направлены не столько на защиту черных, сколько на оправдание анти-белого расизма."А он силен и в США, и в Британии. И набирает силу", — подчеркнул сенатор.
https://1prime.ru/20240412/pushkov-847319066.html
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алексей пушков, великобритания
Алексей Пушков, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
07:20 14.04.2024 (обновлено: 07:27 14.04.2024)
 
Лицемерие. Пушков прокомментировал "расовые" законы на Западе

Пушков: расовым законам в западных странах присуще поразительное лицемерие

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Расовым законам, принятым в западных странах, присуще поразительное лицемерие, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал отказ полиции Шотландии завести дело против первого министра-пакистанца Хамзу Юсефа, который выступал в парламенте с анти-белыми речами.
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При это, напомнил сенатор, отныне в в Шотландии нельзя назвать черного черным — за это можно получить до семи лет заключения.
Нью-Йорк, США
Сами хоронят. Пушков высказался о будущем "мира, основанного на правилах"
12 апреля, 07:06
По словам Пушкова, отказ властей реагировать на высказывания Юсефа доказывает то, что "расовые" законы всегда направлены не столько на защиту черных, сколько на оправдание анти-белого расизма.
"А он силен и в США, и в Британии. И набирает силу", — подчеркнул сенатор.
 
Алексей ПушковВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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