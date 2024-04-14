https://1prime.ru/20240414/pushkov-847376431.html

Пушков раскрыл, как Германия захотела "ударить" по России

Пушков раскрыл, как Германия захотела "ударить" по России - 14.04.2024, ПРАЙМ

Пушков раскрыл, как Германия захотела "ударить" по России

В ходе своего визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц попытается "вбить клин" между Пекином и Москвой, но у его планов мало шансов осуществиться, сказал... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T17:43+0300

2024-04-14T17:43+0300

2024-04-14T17:44+0300

россия

китай

сша

германия

запад

алексей пушков

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В ходе своего визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц попытается "вбить клин" между Пекином и Москвой, но у его планов мало шансов осуществиться, сказал сенатор Алексей Пушков, написав об этом в своем Telegram-канале.Ранее сообщалосю, что 13 апреля Шольц отправился с рабочим визитом в Китай."Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йелен. В отличие от России Запад потенциально враждебен Китаю. Никакие переговоры этого не изменят", — сообщает он в своем посте.Кроме того, Пушков упомянул, что США объявили Китай стратегическим соперником, а в такой ситуации поддаться на нажим со стороны Запада означает сыграть против собственных интересов.

https://1prime.ru/20240414/pushkov-847366841.html

китай

сша

германия

запад

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россия, китай, сша, германия, запад, алексей пушков