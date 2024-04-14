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Пушков раскрыл, как Германия захотела "ударить" по России - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Пушков раскрыл, как Германия захотела "ударить" по России
Пушков раскрыл, как Германия захотела "ударить" по России - 14.04.2024, ПРАЙМ
Пушков раскрыл, как Германия захотела "ударить" по России
В ходе своего визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц попытается "вбить клин" между Пекином и Москвой, но у его планов мало шансов осуществиться, сказал... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T17:43+0300
2024-04-14T17:44+0300
россия
китай
сша
германия
запад
алексей пушков
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В ходе своего визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц попытается "вбить клин" между Пекином и Москвой, но у его планов мало шансов осуществиться, сказал сенатор Алексей Пушков, написав об этом в своем Telegram-канале.Ранее сообщалосю, что 13 апреля Шольц отправился с рабочим визитом в Китай."Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йелен. В отличие от России Запад потенциально враждебен Китаю. Никакие переговоры этого не изменят", — сообщает он в своем посте.Кроме того, Пушков упомянул, что США объявили Китай стратегическим соперником, а в такой ситуации поддаться на нажим со стороны Запада означает сыграть против собственных интересов.
https://1prime.ru/20240414/pushkov-847366841.html
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россия, китай, сша, германия, запад, алексей пушков
РОССИЯ, КИТАЙ, США, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Алексей Пушков
17:43 14.04.2024 (обновлено: 17:44 14.04.2024)
 
Пушков раскрыл, как Германия захотела "ударить" по России

Пушков: Шольц попробует вбить клин между Китаем и РФ во время визита в Пекин

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В ходе своего визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц попытается "вбить клин" между Пекином и Москвой, но у его планов мало шансов осуществиться, сказал сенатор Алексей Пушков, написав об этом в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалосю, что 13 апреля Шольц отправился с рабочим визитом в Китай.
"Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йелен. В отличие от России Запад потенциально враждебен Китаю. Никакие переговоры этого не изменят", — сообщает он в своем посте.
Кроме того, Пушков упомянул, что США объявили Китай стратегическим соперником, а в такой ситуации поддаться на нажим со стороны Запада означает сыграть против собственных интересов.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
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РОССИЯКИТАЙСШАГЕРМАНИЯЗАПАДАлексей Пушков
 
 
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