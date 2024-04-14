https://1prime.ru/20240414/reysy-847365407.html

Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию

Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию - 14.04.2024, ПРАЙМ

Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию

Выполнение рейсов российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию будут приостановлены до снятия ограничений, сообщает Росавиация. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T05:33+0300

2024-04-14T05:33+0300

2024-04-14T05:33+0300

авиакомпании

израиль

иран

иордания

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_0:251:2401:1601_1920x0_80_0_0_5a7a39becbcef9433246f24cae60ff67.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Выполнение рейсов российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию будут приостановлены до снятия ограничений, сообщает Росавиация. "Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Такое решение было принято в связи в сообщением авиационных властей NOTAM, касающимся закрытия воздушного пространства ряда стран.Так, воздушное пространство Иордании закрыто с 23:00 13 апреля до 05:00 14 апреля; Ирака - с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля; Израиля - с 00:30 14 апреля до 07:00 14 апреля. В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что над воздушными пространствами этих государств рейсы не выполняются. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. Как отмечалось, система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

израиль

иран

иордания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиакомпании, израиль, иран, иордания