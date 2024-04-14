Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию - 14.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240414/reysy-847365407.html
Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию
Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию - 14.04.2024, ПРАЙМ
Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию
Выполнение рейсов российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию будут приостановлены до снятия ограничений, сообщает Росавиация. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T05:33+0300
2024-04-14T05:33+0300
авиакомпании
израиль
иран
иордания
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_0:251:2401:1601_1920x0_80_0_0_5a7a39becbcef9433246f24cae60ff67.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Выполнение рейсов российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию будут приостановлены до снятия ограничений, сообщает Росавиация. "Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Такое решение было принято в связи в сообщением авиационных властей NOTAM, касающимся закрытия воздушного пространства ряда стран.Так, воздушное пространство Иордании закрыто с 23:00 13 апреля до 05:00 14 апреля; Ирака - с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля; Израиля - с 00:30 14 апреля до 07:00 14 апреля. В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что над воздушными пространствами этих государств рейсы не выполняются. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. Как отмечалось, система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
израиль
иран
иордания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_130:0:2265:1601_1920x0_80_0_0_f6e21d4a091fe6c63aeabc72b4886af3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиакомпании, израиль, иран, иордания
авиакомпании, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ИОРДАНИЯ
05:33 14.04.2024
 
Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию

Росавиация: рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак, Иорданию приостановлены

© Unsplash/Rudy DongСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Rudy Dong
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Выполнение рейсов российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию будут приостановлены до снятия ограничений, сообщает Росавиация.
"Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Такое решение было принято в связи в сообщением авиационных властей NOTAM, касающимся закрытия воздушного пространства ряда стран.
Так, воздушное пространство Иордании закрыто с 23:00 13 апреля до 05:00 14 апреля; Ирака - с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля; Израиля - с 00:30 14 апреля до 07:00 14 апреля.
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что над воздушными пространствами этих государств рейсы не выполняются.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. Как отмечалось, система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
 
авиакомпанииИЗРАИЛЬИРАНИОРДАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала