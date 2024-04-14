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Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию
Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию - 14.04.2024, ПРАЙМ
Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию
Выполнение рейсов российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию будут приостановлены до снятия ограничений, сообщает Росавиация. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T05:33+0300
2024-04-14T05:33+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Выполнение рейсов российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию будут приостановлены до снятия ограничений, сообщает Росавиация. "Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Такое решение было принято в связи в сообщением авиационных властей NOTAM, касающимся закрытия воздушного пространства ряда стран.Так, воздушное пространство Иордании закрыто с 23:00 13 апреля до 05:00 14 апреля; Ирака - с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля; Израиля - с 00:30 14 апреля до 07:00 14 апреля. В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что над воздушными пространствами этих государств рейсы не выполняются. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. Как отмечалось, система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
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авиакомпании, израиль, иран, иордания
авиакомпании, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ИОРДАНИЯ
Приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию
Росавиация: рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак, Иорданию приостановлены
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Выполнение рейсов российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию будут приостановлены до снятия ограничений, сообщает Росавиация.
"Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Такое решение было принято в связи в сообщением авиационных властей NOTAM, касающимся закрытия воздушного пространства ряда стран.
Так, воздушное пространство Иордании закрыто с 23:00 13 апреля до 05:00 14 апреля; Ирака - с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля; Израиля - с 00:30 14 апреля до 07:00 14 апреля.
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что над воздушными пространствами этих государств рейсы не выполняются.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. Как отмечалось, система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.