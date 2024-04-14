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В аэропорту Тегерана и других городов Ирана отменили рейсы, пишет СМИ - 14.04.2024, ПРАЙМ
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В аэропорту Тегерана и других городов Ирана отменили рейсы, пишет СМИ
В аэропорту Тегерана и других городов Ирана отменили рейсы, пишет СМИ - 14.04.2024, ПРАЙМ
В аэропорту Тегерана и других городов Ирана отменили рейсы, пишет СМИ
В аэропорту Тегерана "Мехрабад", а также в городах Шираз, Исфахан и ряде других отменили рейсы до утра понедельника, сообщает издание Mehr. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T12:19+0300
2024-04-14T12:19+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В аэропорту Тегерана "Мехрабад", а также в городах Шираз, Исфахан и ряде других отменили рейсы до утра понедельника, сообщает издание Mehr. "После продления выдачи авиационных извещений рейсы аэропортов "Мехрабад", Шираза, Исфахана, Бушера и аэропортов западной части страны отменены до 6 утра (5.30 мск - ред.) завтра", - говорится в материале агентства. Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В свою очерель в Вашингтоне заявили, что будут всеми способами помогать Израилю. В ответ на это миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива и призвала США "держаться подальше".
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иран, израиль
ИРАН, ИЗРАИЛЬ
12:19 14.04.2024
 
В аэропорту Тегерана и других городов Ирана отменили рейсы, пишет СМИ

Mehr: рейсы в аэропорту Тегерана и других городах Ирана отменены до понедельника

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В аэропорту Тегерана "Мехрабад", а также в городах Шираз, Исфахан и ряде других отменили рейсы до утра понедельника, сообщает издание Mehr.
"После продления выдачи авиационных извещений рейсы аэропортов "Мехрабад", Шираза, Исфахана, Бушера и аэропортов западной части страны отменены до 6 утра (5.30 мск - ред.) завтра", - говорится в материале агентства.
Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В свою очерель в Вашингтоне заявили, что будут всеми способами помогать Израилю. В ответ на это миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива и призвала США "держаться подальше".
 
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