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Эксперт прогнозирует стабильность рубля, несмотря на конфликт

Эксперт прогнозирует стабильность рубля, несмотря на конфликт - 14.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт прогнозирует стабильность рубля, несмотря на конфликт

Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T06:33+0300

2024-04-14T06:33+0300

2024-04-14T06:33+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. "Пока внутренняя повестка вполне спокойна для котировок пары рубль-доллар, а цены на нефть могут вырасти за это время, с другой стороны – непонятно на сколько. Россияне в воскресенье могут спать спокойно", - считает аналитик. "Рубль останется стабильным так же, как и когда разгорался конфликт между Израилем и Палестиной осенью прошлого года. В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля", - полагает аналитик.

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