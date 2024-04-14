Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прогнозирует стабильность рубля, несмотря на конфликт - 14.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240414/rubl-847366182.html
Эксперт прогнозирует стабильность рубля, несмотря на конфликт
Эксперт прогнозирует стабильность рубля, несмотря на конфликт - 14.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт прогнозирует стабильность рубля, несмотря на конфликт
Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T06:33+0300
2024-04-14T06:33+0300
экономика
курсы валют
рубль
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846582862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_171d8e6a48aadb20fdf0a4f0cc7b4003.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. "Пока внутренняя повестка вполне спокойна для котировок пары рубль-доллар, а цены на нефть могут вырасти за это время, с другой стороны – непонятно на сколько. Россияне в воскресенье могут спать спокойно", - считает аналитик. "Рубль останется стабильным так же, как и когда разгорался конфликт между Израилем и Палестиной осенью прошлого года. В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля", - полагает аналитик.
https://1prime.ru/20240413/dollar-847343535.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846582862_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d6c215ea60340ded9f85a5557e0ce8d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, рубль, доллар
Экономика, курсы валют, рубль, доллар
06:33 14.04.2024
 
Эксперт прогнозирует стабильность рубля, несмотря на конфликт

Эксперт: рубль в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов.
"Пока внутренняя повестка вполне спокойна для котировок пары рубль-доллар, а цены на нефть могут вырасти за это время, с другой стороны – непонятно на сколько. Россияне в воскресенье могут спать спокойно", - считает аналитик.
"Рубль останется стабильным так же, как и когда разгорался конфликт между Израилем и Палестиной осенью прошлого года. В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля", - полагает аналитик.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
Сто рублей за доллар: вот чему все хотят помешать
Вчера, 03:03
 
Экономикакурсы валютрубльдоллар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала