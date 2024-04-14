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Глава МИД ФРГ поддержала расширение санкций против Ирана

Глава МИД ФРГ поддержала расширение санкций против Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ

Глава МИД ФРГ поддержала расширение санкций против Ирана

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за расширение санкций против Ирана после его атаки на Израиль. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T22:50+0300

2024-04-14T22:50+0300

2024-04-14T22:50+0300

политика

германия

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израиль

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за расширение санкций против Ирана после его атаки на Израиль. Ранее и Бербок, и канцлер ФРГ Шольц выразили солидарность с Израилем и решительно осудили атаку Ирана. "Я активно выступаю за то, чтобы они (санкции — прим. ред.) были расширены против Ирана, поскольку мы видим, насколько опасны его действия", — сказала она в эфире телеканала ARD. Глава оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал к ужесточению санкций против Ирана после атаки на Израиль, назвав атаку "трусливой".Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".

https://1prime.ru/20240414/evrosoyuz-847377330.html

германия

иран

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германия, иран, израиль