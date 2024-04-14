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Глава МИД ФРГ поддержала расширение санкций против Ирана
Глава МИД ФРГ поддержала расширение санкций против Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ
Глава МИД ФРГ поддержала расширение санкций против Ирана
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за расширение санкций против Ирана после его атаки на Израиль. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T22:50+0300
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2024-04-14T22:50+0300
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за расширение санкций против Ирана после его атаки на Израиль. Ранее и Бербок, и канцлер ФРГ Шольц выразили солидарность с Израилем и решительно осудили атаку Ирана. "Я активно выступаю за то, чтобы они (санкции — прим. ред.) были расширены против Ирана, поскольку мы видим, насколько опасны его действия", — сказала она в эфире телеканала ARD. Глава оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал к ужесточению санкций против Ирана после атаки на Израиль, назвав атаку "трусливой".Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
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Политика, ГЕРМАНИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
Глава МИД ФРГ поддержала расширение санкций против Ирана
Глава МИД ФРГ поддержала расширение санкций против Ирана после атаки на Израиль
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за расширение санкций против Ирана после его атаки на Израиль.
Ранее и Бербок, и канцлер ФРГ Шольц выразили солидарность с Израилем и решительно осудили атаку Ирана.
"Я активно выступаю за то, чтобы они (санкции — прим. ред.) были расширены против Ирана, поскольку мы видим, насколько опасны его действия", — сказала она в эфире телеканала ARD.
Глава оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал к ужесточению санкций против Ирана после атаки на Израиль, назвав атаку "трусливой".
ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана
Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.
По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".