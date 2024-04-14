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"Разорвать связь". В США назвали условие завершения конфликта на Украине
"Разорвать связь". В США назвали условие завершения конфликта на Украине - 14.04.2024, ПРАЙМ
"Разорвать связь". В США назвали условие завершения конфликта на Украине
Если Украина хочет урегулировать конфликт, ей необходимо стать нейтральной и разорвать связь с США, поделился мнением американский профессор Джон Миршаймер во... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T17:15+0300
2024-04-14T17:15+0300
2024-04-14T17:16+0300
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Если Украина хочет урегулировать конфликт, ей необходимо стать нейтральной и разорвать связь с США, поделился мнением американский профессор Джон Миршаймер во ходе дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке."Необходимо разорвать стратегическую связь между Украиной и США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос, который существует сегодня", — подчеркнул он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отметил профессор, разница потенциалов между Россией и Украиной настолько велика, что даже западные поставки не могут скомпенсировать отставание Киеваю По его словам, на данный момент Россия обладает решающим преимуществом перед Украиной, и со временем этот дисбаланс будет только расти.По мнению Миршаймера, разрешить конфликт можно только путем прекращения спонсирования Киева со стороны США, разрыва их стратегических связей, перехода Украины в нейтральный статус и отказа от членства в НАТО.
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сша, россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
"Разорвать связь". В США назвали условие завершения конфликта на Украине
Миршаймер: конфликт на Украине завершится, когда она разорвет связь с США
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Если Украина хочет урегулировать конфликт, ей необходимо стать нейтральной и разорвать связь с США, поделился мнением американский профессор Джон Миршаймер во ходе дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
"Необходимо разорвать стратегическую связь между Украиной и США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос, который существует сегодня", — подчеркнул он.
Как отметил профессор, разница потенциалов между Россией и Украиной настолько велика, что даже западные поставки не могут скомпенсировать отставание Киеваю По его словам, на данный момент Россия обладает решающим преимуществом перед Украиной, и со временем этот дисбаланс будет только расти.
По мнению Миршаймера, разрешить конфликт можно только путем прекращения спонсирования Киева со стороны США, разрыва их стратегических связей, перехода Украины в нейтральный статус и отказа от членства в НАТО.