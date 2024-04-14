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Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки СПГ

Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки СПГ - 14.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки СПГ

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать еще одним аргументом, чтобы перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в обход Суэцкого... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T17:01+0300

2024-04-14T17:01+0300

2024-04-14T17:02+0300

энергетика

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ближний восток

конфликт

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать еще одним аргументом, чтобы перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в обход Суэцкого канала, но это приведет к росту транспортных затрат, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. "Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы избегать поставок СПГ через Суэцкий канал и перенаправлять потоки в обход через мыс Доброй Надежды (находится на юге ЮАР - ред.)", - считает собеседник агентства. При этом, по словам Тимонина, перенаправление поставок увеличит протяженность транспортировки и, соответственно, сделает дороже логистику. "Например, в случае осуществления Катаром поставок в Северо-Западную Европу логистическое плечо при обходе увеличивается практически вдвое, в результате чего транспортные затраты возрастают примерно на 90 долларов за тысячу кубометров", - добавил эксперт. Кроме того, при дальнейшей эскалации конфликта рынок СПГ может столкнуться с более драматичными последствиями. Если Иран примет решение перекрыть Ормузский пролив, это отрежет мировой рынок от сжиженного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ, обеспечивающими суммарно порядка 25% всего объема мирового предложения продукта. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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мир, спг, газ, ближний восток, конфликт