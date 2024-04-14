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Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки СПГ
Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки СПГ - 14.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки СПГ
Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать еще одним аргументом, чтобы перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в обход Суэцкого... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T17:01+0300
2024-04-14T17:01+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать еще одним аргументом, чтобы перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в обход Суэцкого канала, но это приведет к росту транспортных затрат, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. "Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы избегать поставок СПГ через Суэцкий канал и перенаправлять потоки в обход через мыс Доброй Надежды (находится на юге ЮАР - ред.)", - считает собеседник агентства. При этом, по словам Тимонина, перенаправление поставок увеличит протяженность транспортировки и, соответственно, сделает дороже логистику. "Например, в случае осуществления Катаром поставок в Северо-Западную Европу логистическое плечо при обходе увеличивается практически вдвое, в результате чего транспортные затраты возрастают примерно на 90 долларов за тысячу кубометров", - добавил эксперт. Кроме того, при дальнейшей эскалации конфликта рынок СПГ может столкнуться с более драматичными последствиями. Если Иран примет решение перекрыть Ормузский пролив, это отрежет мировой рынок от сжиженного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ, обеспечивающими суммарно порядка 25% всего объема мирового предложения продукта. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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мир, спг, газ, ближний восток, конфликт
Энергетика, МИР, СПГ, Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, конфликт
Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки СПГ
Эскалация на Ближнем Востоке станет аргументом для перенаправления поставок СПГ
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать еще одним аргументом, чтобы перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в обход Суэцкого канала, но это приведет к росту транспортных затрат, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.
"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы избегать поставок СПГ через Суэцкий канал и перенаправлять потоки в обход через мыс Доброй Надежды (находится на юге ЮАР - ред.)", - считает собеседник агентства.
При этом, по словам Тимонина, перенаправление поставок увеличит протяженность транспортировки и, соответственно, сделает дороже логистику.
"Например, в случае осуществления Катаром поставок в Северо-Западную Европу логистическое плечо при обходе увеличивается практически вдвое, в результате чего транспортные затраты возрастают примерно на 90 долларов за тысячу кубометров", - добавил эксперт.
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Кроме того, при дальнейшей эскалации конфликта рынок СПГ может столкнуться с более драматичными последствиями. Если Иран примет решение перекрыть Ормузский пролив, это отрежет мировой рынок от сжиженного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ, обеспечивающими суммарно порядка 25% всего объема мирового предложения продукта.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.