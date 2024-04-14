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На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишет СМИ
На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишет СМИ - 14.04.2024, ПРАЙМ
На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишет СМИ
В Хмельницкой области на Украине сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции военкомата, избили женщину, когда она пришла узнать, на | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T12:24+0300
2024-04-14T12:24+0300
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В Хмельницкой области на Украине сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции военкомата, избили женщину, когда она пришла узнать, на каком основании удерживают ее мужа, пишет украинское издание "Телеграф"."В общественной организации "Доста Украина" заявили об избиении женщины, которая пришла узнать в ТЦК в Дунаевцах Хмельницкой области, почему не отпускают мужа, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья", — сообщает издание в своем Telegram-канале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ходе инцидента у женщины отобрали телефон, выгнали из помещения. При этом ее толкнули, в результате чего она упала на землю и ударилась об асфальт головой.Власти в свое оправдание заявили, что женщина якобы отказывалась покинуть помещение ТЦК, не реагировала на требования полицейских и допустила хулиганские действия.После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, Владимир Зеленский подписал закон, который снижает нижний возрастной порог по мобилизации в ВСУ с 27 до 25 лет. Решение связано с сильнейшим кадровым голодом. В конце 2023 года Зеленский заявил, что Украине нужно мобилизовать еще 500 тысяч человек.
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украина, всу
На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишет СМИ
"Телеграф: на Украине в военкомате избили женщину, пришедшую вызволять мужа
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ.
В Хмельницкой области на Украине сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции военкомата, избили женщину, когда она пришла узнать, на каком основании удерживают ее мужа, пишет украинское издание "Телеграф"
.
"В общественной организации "Доста Украина" заявили об избиении женщины, которая пришла узнать в ТЦК в Дунаевцах Хмельницкой области, почему не отпускают мужа, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья", — сообщает издание в своем Telegram-канале.
В ходе инцидента у женщины отобрали телефон, выгнали из помещения. При этом ее толкнули, в результате чего она упала на землю и ударилась об асфальт головой.
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Власти в свое оправдание заявили, что женщина якобы отказывалась покинуть помещение ТЦК, не реагировала на требования полицейских и допустила хулиганские действия.
После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, Владимир Зеленский подписал закон, который снижает нижний возрастной порог по мобилизации в ВСУ с 27 до 25 лет. Решение связано с сильнейшим кадровым голодом. В конце 2023 года Зеленский заявил, что Украине нужно мобилизовать еще 500 тысяч человек.