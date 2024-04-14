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Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране
Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране - 14.04.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране
По предварительным данным, в Иране сейчас остаются несколько десятков туристов из России, они находятся в экскурсионных турах, сообщает Ассоциация туроператоров | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T11:30+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. По предварительным данным, в Иране сейчас остаются несколько десятков туристов из России, они находятся в экскурсионных турах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)."В Иране на настоящий момент в экскурсионных турах есть организованные туристы из России – но их, по предварительным данным, очень мало – десятки. На направлении есть также небольшое количество самостоятельных путешественников", - отметили в ассоциации.В Иране минувшей ночью заявили, что нанесли удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильскими ВВС иранского консульства в Дамаске в начале апреля, когда погибли несколько офицеров. В атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотников.В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль. При этом миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав США "держаться подальше".
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иран, туризм, израиль
Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране
АТОР: десятки туристов из России сейчас могут быть в Иране в экскурсионных турах
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. По предварительным данным, в Иране сейчас остаются несколько десятков туристов из России, они находятся в экскурсионных турах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В Иране на настоящий момент в экскурсионных турах есть организованные туристы из России – но их, по предварительным данным, очень мало – десятки. На направлении есть также небольшое количество самостоятельных путешественников", - отметили в ассоциации.
В Иране минувшей ночью заявили, что нанесли удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильскими ВВС иранского консульства в Дамаске в начале апреля, когда погибли несколько офицеров. В атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотников.
В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль. При этом миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав США "держаться подальше".
Ракрыто, по чему еще может "ударить" атака Ирана на Израиль