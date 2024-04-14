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Туроператоры оценили вероятность спада продаж путевок в ОАЭ и Египет - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Туроператоры оценили вероятность спада продаж путевок в ОАЭ и Египет
Туроператоры оценили вероятность спада продаж путевок в ОАЭ и Египет - 14.04.2024, ПРАЙМ
Туроператоры оценили вероятность спада продаж путевок в ОАЭ и Египет
Российские туроператоры не видят предпосылок для спада продаж туров в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет из-за конфликта между Ираном и Израилем,... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T12:48+0300
2024-04-14T12:52+0300
иран
израиль
египет
оаэ
туризм
туроператоры
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российские туроператоры не видят предпосылок для спада продаж туров в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет из-за конфликта между Ираном и Израилем, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Российские туроператоры не видят предпосылок для спада продаж туров в Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Если эскалация не увеличится, то никаких рисков для туристов как на территории Египта, так и Эмиратов не будет", - сказал Мурадян. При этом он добавил, что если воздушное пространство Ирана будет закрыто, это станет проблемой не только российских авиаперевозчиков, но и авиакомпаний всех стран, "потому что облетать придется по большому маршруту, а ряд самолетов не сможет выполнить полеты из-за дальности". Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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иран, израиль, египет, оаэ, туризм, туроператоры
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, Туризм, туроператоры
12:48 14.04.2024 (обновлено: 12:52 14.04.2024)
 
Туроператоры оценили вероятность спада продаж путевок в ОАЭ и Египет

Мурадян: Туроператоры РФ не видят предпосылок для спада продаж туров в ОАЭ и Египет

© Фото : Unsplash/Tienko DimaКаир, Египет
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© Фото : Unsplash/Tienko Dima
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российские туроператоры не видят предпосылок для спада продаж туров в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет из-за конфликта между Ираном и Израилем, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Российские туроператоры не видят предпосылок для спада продаж туров в Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Если эскалация не увеличится, то никаких рисков для туристов как на территории Египта, так и Эмиратов не будет", - сказал Мурадян.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
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12:19
При этом он добавил, что если воздушное пространство Ирана будет закрыто, это станет проблемой не только российских авиаперевозчиков, но и авиакомпаний всех стран, "потому что облетать придется по большому маршруту, а ряд самолетов не сможет выполнить полеты из-за дальности".
Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
 
ИРАНИЗРАИЛЬЕГИПЕТОАЭТуризмтуроператоры
 
 
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