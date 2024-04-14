https://1prime.ru/20240414/turizm-847372270.html

Туроператоры оценили вероятность спада продаж путевок в ОАЭ и Египет

Туроператоры оценили вероятность спада продаж путевок в ОАЭ и Египет - 14.04.2024, ПРАЙМ

Туроператоры оценили вероятность спада продаж путевок в ОАЭ и Египет

Российские туроператоры не видят предпосылок для спада продаж туров в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет из-за конфликта между Ираном и Израилем,... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T12:48+0300

2024-04-14T12:48+0300

2024-04-14T12:52+0300

иран

израиль

египет

оаэ

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туроператоры

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российские туроператоры не видят предпосылок для спада продаж туров в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет из-за конфликта между Ираном и Израилем, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Российские туроператоры не видят предпосылок для спада продаж туров в Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Если эскалация не увеличится, то никаких рисков для туристов как на территории Египта, так и Эмиратов не будет", - сказал Мурадян. При этом он добавил, что если воздушное пространство Ирана будет закрыто, это станет проблемой не только российских авиаперевозчиков, но и авиакомпаний всех стран, "потому что облетать придется по большому маршруту, а ряд самолетов не сможет выполнить полеты из-за дальности". Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

https://1prime.ru/20240414/reysy-847372017.html

иран

израиль

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иран, израиль, египет, оаэ, туризм, туроператоры