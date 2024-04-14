https://1prime.ru/20240414/ukraina-847373395.html

Украине предрекли сложный период из-за потери мощностей гидрогенерации

Украине предрекли сложный период из-за потери мощностей гидрогенерации - 14.04.2024, ПРАЙМ

Украине предрекли сложный период из-за потери мощностей гидрогенерации

Украина потеряла мощности гидрогенерации, которой могло бы хватить на 18-20 месяцев, заявил 14 апреля директор украинского центра исследований энергетики... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T14:19+0300

2024-04-14T14:19+0300

2024-04-14T14:19+0300

украина

гидроэнергетика

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Украина потеряла мощности гидрогенерации, которой могло бы хватить на 18-20 месяцев, заявил 14 апреля директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что страну ожидает сложный период. "Да, будет сложно, мы потеряли большую часть генерации, некоторую часть большой гидрогенерации на 18-20 месяцев, некоторые части системы будут восстановлены быстрее. Что касается угольной генерации, она очень пострадала, сейчас идет анализ, что повреждено, что можно будет вернуть к зимнему сезону", - сказал Харченко в эфире телеканала "Рада". Харченко также не рекомендовал жителям Украины замораживать в этом году овощи и фрукты, если холодильник не оснащен аккумулятором или генератором. "Гарантий, что они (продукты – ред.) выживут, нет никаких", - подчеркнул он. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

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украина, гидроэнергетика