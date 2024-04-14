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Украине предрекли сложный период из-за потери мощностей гидрогенерации
Украине предрекли сложный период из-за потери мощностей гидрогенерации - 14.04.2024, ПРАЙМ
Украине предрекли сложный период из-за потери мощностей гидрогенерации
Украина потеряла мощности гидрогенерации, которой могло бы хватить на 18-20 месяцев, заявил 14 апреля директор украинского центра исследований энергетики... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T14:19+0300
2024-04-14T14:19+0300
2024-04-14T14:19+0300
украина
гидроэнергетика
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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Украина потеряла мощности гидрогенерации, которой могло бы хватить на 18-20 месяцев, заявил 14 апреля директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что страну ожидает сложный период. "Да, будет сложно, мы потеряли большую часть генерации, некоторую часть большой гидрогенерации на 18-20 месяцев, некоторые части системы будут восстановлены быстрее. Что касается угольной генерации, она очень пострадала, сейчас идет анализ, что повреждено, что можно будет вернуть к зимнему сезону", - сказал Харченко в эфире телеканала "Рада". Харченко также не рекомендовал жителям Украины замораживать в этом году овощи и фрукты, если холодильник не оснащен аккумулятором или генератором. "Гарантий, что они (продукты – ред.) выживут, нет никаких", - подчеркнул он. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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украина, гидроэнергетика
Украине предрекли сложный период из-за потери мощностей гидрогенерации
Харченко: Украина лишилась гидрогенерации, которой хватило бы на 18-20 месяцев
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Украина потеряла мощности гидрогенерации, которой могло бы хватить на 18-20 месяцев, заявил 14 апреля директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что страну ожидает сложный период.
"Да, будет сложно, мы потеряли большую часть генерации, некоторую часть большой гидрогенерации на 18-20 месяцев, некоторые части системы будут восстановлены быстрее. Что касается угольной генерации, она очень пострадала, сейчас идет анализ, что повреждено, что можно будет вернуть к зимнему сезону", - сказал Харченко в эфире телеканала "Рада".
Харченко также не рекомендовал жителям Украины замораживать в этом году овощи и фрукты, если холодильник не оснащен аккумулятором или генератором. "Гарантий, что они (продукты – ред.) выживут, нет никаких", - подчеркнул он.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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