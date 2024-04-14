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На Украине заявили, что начато производство вооружения с Rheinmetall
На Украине заявили, что начато производство вооружения с Rheinmetall - 14.04.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили, что начато производство вооружения с Rheinmetall
Украина начала совместное производство вооружения с Rheinmetall производство, заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T15:49+0300
2024-04-14T15:49+0300
2024-04-14T15:49+0300
вооружения
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Украина начала совместное производство вооружения с Rheinmetall производство, заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Сметанин отметил, что совместное предприятие зарегистрировано в Германии, но производственные мощности расположены во многих странах мира, включая Украину."Идет совместное производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники... используя комплектующие, поставляемые нам из-за рубежа, окончательное производство находится на Украине", — сказал Сметанин в эфире всеукраинского телемарафона. Информационное агентство AFP 14 марта сообщало, что Rheinmetall объявил о планах строительства четырех предприятий на Украине. Глава Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в марте в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
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украина, вооружение, rheinmetall, германия
Вооружения, УКРАИНА, вооружение, Rheinmetall, ГЕРМАНИЯ
На Украине заявили, что начато производство вооружения с Rheinmetall
В Киеве утверждают, что начали совместное производство вооружения с Rheinmetall
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Украина начала совместное производство вооружения с Rheinmetall производство, заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.
Сметанин отметил, что совместное предприятие зарегистрировано в Германии, но производственные мощности расположены во многих странах мира, включая Украину.
"Идет совместное производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники... используя комплектующие, поставляемые нам из-за рубежа, окончательное производство находится на Украине", — сказал Сметанин в эфире всеукраинского телемарафона.
Информационное агентство AFP 14 марта сообщало, что Rheinmetall объявил о планах строительства четырех предприятий на Украине.
Германия предоставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Глава Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в марте в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".