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На Украине заявили, что начато производство вооружения с Rheinmetall

На Украине заявили, что начато производство вооружения с Rheinmetall - 14.04.2024, ПРАЙМ

На Украине заявили, что начато производство вооружения с Rheinmetall

Украина начала совместное производство вооружения с Rheinmetall производство, заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T15:49+0300

2024-04-14T15:49+0300

2024-04-14T15:49+0300

вооружения

украина

вооружение

rheinmetall

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Украина начала совместное производство вооружения с Rheinmetall производство, заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Сметанин отметил, что совместное предприятие зарегистрировано в Германии, но производственные мощности расположены во многих странах мира, включая Украину."Идет совместное производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники... используя комплектующие, поставляемые нам из-за рубежа, окончательное производство находится на Украине", — сказал Сметанин в эфире всеукраинского телемарафона. Информационное агентство AFP 14 марта сообщало, что Rheinmetall объявил о планах строительства четырех предприятий на Украине. Глава Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в марте в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".

https://1prime.ru/20240413/germaniya-847360420.html

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украина, вооружение, rheinmetall, германия