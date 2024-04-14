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В США сочли ущерб Израилю от атаки Ирана "относительно ограниченным" - 14.04.2024, ПРАЙМ
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В США сочли ущерб Израилю от атаки Ирана "относительно ограниченным"
В США сочли ущерб Израилю от атаки Ирана "относительно ограниченным" - 14.04.2024, ПРАЙМ
В США сочли ущерб Израилю от атаки Ирана "относительно ограниченным"
Нанесенный Израилю ущерб от иранской атаки, по предварительным данным, был "относительно ограниченным", учитывая масштабы атаки, отмечает издание New York... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T05:42+0300
2024-04-14T05:42+0300
иран
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Нанесенный Израилю ущерб от иранской атаки, по предварительным данным, был "относительно ограниченным", учитывая масштабы атаки, отмечает издание New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных американских официальных лиц. "По предварительной оценке, ущерб Израилю был относительно ограниченным, учитывая масштаб атаки", - приводятся в публикации слова собеседников. В ночь на воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что наносит удар по территории Израиля. Это было сделано в ответ на разрушение израильской авиацией консульства Ирана в Сирии в начале апреля. По различным данным, в атаке на Израиль были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что вооруженные силы страны были приведены в повышенную боевую готовность. Минобороны США заявило, что намерено оказывать поддержку Израилю, а миссия Ирана в Организации Объединенных Наций назвала то, что происходит, конфликтом Тегерана и Тель-Авива, обратившись к США с призывом "держаться подальше". Удар по зданию генконсульства Ирана в Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. КСИР заявил, что в результате погибли семь офицеров корпуса, в их числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иран выступил с заявлением, что оставляет за собой право ответить.
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иран, израиль
ИРАН, ИЗРАИЛЬ
05:42 14.04.2024
 
В США сочли ущерб Израилю от атаки Ирана "относительно ограниченным"

NYT: ущерб Израилю был "относительно ограниченныи", учитывая масштабы атаки Ирана

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в Иерусалиме
Обстановка в Иерусалиме - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Нанесенный Израилю ущерб от иранской атаки, по предварительным данным, был "относительно ограниченным", учитывая масштабы атаки, отмечает издание New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных американских официальных лиц.
"По предварительной оценке, ущерб Израилю был относительно ограниченным, учитывая масштаб атаки", - приводятся в публикации слова собеседников.
В ночь на воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что наносит удар по территории Израиля. Это было сделано в ответ на разрушение израильской авиацией консульства Ирана в Сирии в начале апреля. По различным данным, в атаке на Израиль были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed.
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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что вооруженные силы страны были приведены в повышенную боевую готовность. Минобороны США заявило, что намерено оказывать поддержку Израилю, а миссия Ирана в Организации Объединенных Наций назвала то, что происходит, конфликтом Тегерана и Тель-Авива, обратившись к США с призывом "держаться подальше".
Удар по зданию генконсульства Ирана в Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. КСИР заявил, что в результате погибли семь офицеров корпуса, в их числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иран выступил с заявлением, что оставляет за собой право ответить.
 
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