https://1prime.ru/20240414/zaes-847377013.html

Директор ЗАЭС рассказал об активности дронов в районе станции

Директор ЗАЭС рассказал об активности дронов в районе станции - 14.04.2024, ПРАЙМ

Директор ЗАЭС рассказал об активности дронов в районе станции

Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T19:27+0300

2024-04-14T19:27+0300

2024-04-14T19:27+0300

энергетика

запорожская аэс

дроны

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. "Активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени... Порядка 120 дронов противника в неделю фиксируется в районе расположения станции. На тот момент не было непосредственного воздействия этих дронов на саму площадку", — сказал Черничук в эфире Первого канала.Визит Гросси на территорию ЗАЭС состоялся 7 февраля. Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в ходе визита доложили об активности украинских дронов над территорией Запорожской АЭС.7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.

https://1prime.ru/20240412/zaes-847351456.html

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запорожская аэс, дроны