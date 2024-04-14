https://1prime.ru/20240414/zaes-847377013.html
Директор ЗАЭС рассказал об активности дронов в районе станции
Директор ЗАЭС рассказал об активности дронов в районе станции - 14.04.2024, ПРАЙМ
Директор ЗАЭС рассказал об активности дронов в районе станции
Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T19:27+0300
2024-04-14T19:27+0300
2024-04-14T19:27+0300
энергетика
запорожская аэс
дроны
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. "Активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени... Порядка 120 дронов противника в неделю фиксируется в районе расположения станции. На тот момент не было непосредственного воздействия этих дронов на саму площадку", — сказал Черничук в эфире Первого канала.Визит Гросси на территорию ЗАЭС состоялся 7 февраля. Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в ходе визита доложили об активности украинских дронов над территорией Запорожской АЭС.7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
https://1prime.ru/20240412/zaes-847351456.html
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запорожская аэс, дроны
Энергетика, Запорожская АЭС, ДРОНЫ
Директор ЗАЭС рассказал об активности дронов в районе станции
Порядка 120 дронов ВСУ в неделю фиксируются в районе ЗАЭС - директор станции
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
"Активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени... Порядка 120 дронов противника в неделю фиксируется в районе расположения станции. На тот момент не было непосредственного воздействия этих дронов на саму площадку", — сказал Черничук в эфире Первого канала.
Визит Гросси на территорию ЗАЭС состоялся 7 февраля. Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в ходе визита доложили об активности украинских дронов над территорией Запорожской АЭС.
7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
СМИ раскрыли, когда Россия возобновит работу ЗАЭС
В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.