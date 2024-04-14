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Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии

Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии - 14.04.2024, ПРАЙМ

Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии

И-за своей деструктивной политики Швейцария потеряет доверие как международный посредник, и Россия об этом предупреждала, рассказала пресс-секретарь МИД Мария... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T09:45+0300

2024-04-14T09:45+0300

2024-04-14T09:45+0300

россия

швейцария

украина

"формула мира"

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. И-за своей деструктивной политики Швейцария потеряет доверие как международный посредник, и Россия об этом предупреждала, рассказала пресс-секретарь МИД Мария Захарова."Еще более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах", — подчеркнула политик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗахарова также упомянула, что Берн присоединился ко всем антироссийским рестрикциям и проявил солидарность с Украиной, вопреки своему историческому "нейтралитету". Кроме того, как сообщила официальный представитель МИД, в последнее время Швейцария стала продвигать такие деструктивные идеи, как созыв "оторванной от реальности "международной конференции" по Украине", а также выработка механизма по конфискации заблокированных российских активов.В этой связи Захарова отметила, что Берн так и не прислушался к позиции России.15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.

https://1prime.ru/20240412/spetsoperatsiya-na-ukraine-847336085.html

швейцария

украина

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россия, швейцария, украина, "формула мира"