https://1prime.ru/20240414/zakharova-847373510.html

Захарова раскритиковала призывы Израиля осудить удары Ирана

Захарова раскритиковала призывы Израиля осудить удары Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала призывы Израиля осудить удары Ирана

Израиль никогда не осуждал удары Украины по российским регионам, напомнила пресс-секретарь МИД России послу Израиля в Москве Симоне Гальперин в ответ на ее... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T14:26+0300

2024-04-14T14:26+0300

2024-04-14T14:29+0300

россия

израиль

иран

ближний восток

конфликт

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c749ac6cf20790a79c4b0f48cb24dfc0.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Израиль никогда не осуждал удары Украины по российским регионам, напомнила пресс-секретарь МИД России послу Израиля в Москве Симоне Гальперин в ответ на ее призывы осудить атаку Ирана."Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий (Владимира) Зеленского со стороны израильских официальных лиц", - возмутилась официаьный представитель российского дипведомства в своем Telegram-канале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее сообщалось, что посол Израиля в Москве Симона Гальперин рассказал РИА Новости о том, что Иерусалим ожидает от России осуждения ракетной атаки Ирана. Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства столице Сирии Дамаске в начале апреля. Отмечалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.Эскалация на Ближнем Востоке началась 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

https://1prime.ru/20240414/oon-847365883.html

израиль

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, израиль, иран, ближний восток, конфликт, мария захарова