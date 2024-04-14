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"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали ярость во Франции

"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали ярость во Франции - 14.04.2024, ПРАЙМ

"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали ярость во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, о чем он... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T16:55+0300

2024-04-14T16:55+0300

2024-04-14T17:20+0300

россия

украина

иран

израиль

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, о чем он написал в своем аккаунте в соцсети X.Таким образом политик прокомментировал слова главы Киева о необходимости единого ответа на действия России и Ирана."Вот и все. Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к "единому глобальному ответу Ирану и России"! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!" — написал он.Как добавил Филиппо, подобная позиция Зеленского не вызывает удивления, потому что его "хозяева" придерживаются того же мнения. В этой связи французский политик призвал не попадаться в эту "грубую ловушку".

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россия, украина, иран, израиль, владимир зеленский