https://1prime.ru/20240415/aeroflot-847385533.html
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле - 15.04.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле
машние питомцы - небольшие животные и птицы - смогут теперь путешествовать рейсами "Аэрофлота" и "России" на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе,... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:52+0300
2024-04-15T10:52+0300
2024-04-15T10:52+0300
россия
аэрофлот
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. машние питомцы - небольшие животные и птицы - смогут теперь путешествовать рейсами "Аэрофлота" и "России" на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе, следует из сообщения в официальном Telegram-канале группы.По данным группы, такая услуга обрела популярность еще в рамках тестового режима, организованного в декабре 2023 года. Отмечается, что тестовый период прошел успешно, по этой причине услуга будет доступна на постоянной основе в любом классе обслуживания."Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU", - отмечается в сообщении.Размеры контейнера для перевозки животных в салоне "бизнес" класса были увеличены. Пассажир может провезти один контейнер с животным общим весом не более 15 килограммов. Животное должно иметь возможность встать в полный рост и повернуться.Размеры контейнера в классах "эконом" и "комфорт" ограничены до 50х35х32 сантиметров. Контейнер должен соответствовать требованиям безопасной транспортировки животного и иметь ручку или петлю для закрепления на пассажирском сиденье.Контейнеры могут быть размещены только на сиденьях у иллюминаторов. Оплата за дополнительное место производится по тарифу для взрослых, заключили в компании.
https://1prime.ru/20240120/842847612.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, новости
РОССИЯ, Аэрофлот, Новости
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле
Питомцы смогут путешествовать рейсами "Аэрофлота" на соседнем кресле на постоянной основе
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
машние питомцы - небольшие животные и птицы - смогут теперь путешествовать рейсами "Аэрофлота" и "России" на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе, следует
из сообщения в официальном Telegram-канале группы.
По данным группы, такая услуга обрела популярность еще в рамках тестового режима, организованного в декабре 2023 года. Отмечается, что тестовый период прошел успешно, по этой причине услуга будет доступна на постоянной основе в любом классе обслуживания.
"Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU", - отмечается в сообщении.
Размеры контейнера для перевозки животных в салоне "бизнес" класса были увеличены. Пассажир может провезти один контейнер с животным общим весом не более 15 килограммов. Животное должно иметь возможность встать в полный рост и повернуться.
Размеры контейнера в классах "эконом" и "комфорт" ограничены до 50х35х32 сантиметров. Контейнер должен соответствовать требованиям безопасной транспортировки животного и иметь ручку или петлю для закрепления на пассажирском сиденье.
Контейнеры могут быть размещены только на сиденьях у иллюминаторов. Оплата за дополнительное место производится по тарифу для взрослых, заключили в компании.
РЖД скорректируют правила перевозки животных после гибели кота Твикса