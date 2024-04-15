https://1prime.ru/20240415/aeroflot-847385533.html

"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле - 15.04.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

машние питомцы - небольшие животные и птицы - смогут теперь путешествовать рейсами "Аэрофлота" и "России" на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе,... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T10:52+0300

2024-04-15T10:52+0300

2024-04-15T10:52+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. машние питомцы - небольшие животные и птицы - смогут теперь путешествовать рейсами "Аэрофлота" и "России" на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе, следует из сообщения в официальном Telegram-канале группы.По данным группы, такая услуга обрела популярность еще в рамках тестового режима, организованного в декабре 2023 года. Отмечается, что тестовый период прошел успешно, по этой причине услуга будет доступна на постоянной основе в любом классе обслуживания."Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU", - отмечается в сообщении.Размеры контейнера для перевозки животных в салоне "бизнес" класса были увеличены. Пассажир может провезти один контейнер с животным общим весом не более 15 килограммов. Животное должно иметь возможность встать в полный рост и повернуться.Размеры контейнера в классах "эконом" и "комфорт" ограничены до 50х35х32 сантиметров. Контейнер должен соответствовать требованиям безопасной транспортировки животного и иметь ручку или петлю для закрепления на пассажирском сиденье.Контейнеры могут быть размещены только на сиденьях у иллюминаторов. Оплата за дополнительное место производится по тарифу для взрослых, заключили в компании.

https://1prime.ru/20240120/842847612.html

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россия, аэрофлот, новости