https://1prime.ru/20240415/aktivy-847385985.html

Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России

Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России - 15.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России

Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране из-за отсутствия на это законных оснований, передает издание Politico со ссылкой на... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T11:12+0300

2024-04-15T11:12+0300

2024-04-15T11:32+0300

экономика

великобритания

замороженные российские активы

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране из-за отсутствия на это законных оснований, передает издание Politico со ссылкой на многочисленных экспертов в области санкционного права."Реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не отберёт у России деньги... Politico поговорил с многочисленными юристами по санкциям и политическими экспертами, все они говорят, что, как бы политики ни "пушили хвост", нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно газете, в Лондоне опасаются, что конфискация российских активов на постоянной основе сократит вероятность проведения мирных переговоров. Санкции против России также могут утратить свою силу в случае конфискации."Британскому правительству вряд ли будет комфортно создавать новый смелый правовой порядок", — заявила юрист по санкциям из компании Peters and Peters Анна Брэдшоу.По оценкам экспертов, заморожены отдельные активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а также активы российского Центробанка на сумму около 26 миллиардов фунтов стерлингов. Тем не менее, между замораживанием активов и их конфискацией есть большая разница, отмечается в публикации.Замораживание активов считается юридически соразмерным, поскольку это временный шаг. Хотя власти могут использовать прибыль, полученную от инвестирования денег, как это согласился сделать ЕС, сами активы теоретически будут возвращены в какой-то момент. Постоянный же арест активов может иметь серьезные юридические последствия, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240412/aktivy-847323683.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, замороженные российские активы, новости