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Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России
Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России - 15.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России
Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране из-за отсутствия на это законных оснований, передает издание Politico со ссылкой на... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T11:12+0300
2024-04-15T11:12+0300
2024-04-15T11:32+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране из-за отсутствия на это законных оснований, передает издание Politico со ссылкой на многочисленных экспертов в области санкционного права."Реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не отберёт у России деньги... Politico поговорил с многочисленными юристами по санкциям и политическими экспертами, все они говорят, что, как бы политики ни "пушили хвост", нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно газете, в Лондоне опасаются, что конфискация российских активов на постоянной основе сократит вероятность проведения мирных переговоров. Санкции против России также могут утратить свою силу в случае конфискации."Британскому правительству вряд ли будет комфортно создавать новый смелый правовой порядок", — заявила юрист по санкциям из компании Peters and Peters Анна Брэдшоу.По оценкам экспертов, заморожены отдельные активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а также активы российского Центробанка на сумму около 26 миллиардов фунтов стерлингов. Тем не менее, между замораживанием активов и их конфискацией есть большая разница, отмечается в публикации.Замораживание активов считается юридически соразмерным, поскольку это временный шаг. Хотя власти могут использовать прибыль, полученную от инвестирования денег, как это согласился сделать ЕС, сами активы теоретически будут возвращены в какой-то момент. Постоянный же арест активов может иметь серьезные юридические последствия, заключили в издании.
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великобритания, замороженные российские активы, новости
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, замороженные российские активы, Новости
Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России
Politico: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране из-за отсутствия на это законных оснований, передает
издание Politico со ссылкой на многочисленных экспертов в области санкционного права.
"Реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не отберёт у России деньги... Politico поговорил с многочисленными юристами по санкциям и политическими экспертами, все они говорят, что, как бы политики ни "пушили хвост", нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов", — сказано в публикации.
Согласно газете, в Лондоне опасаются, что конфискация российских активов на постоянной основе сократит вероятность проведения мирных переговоров. Санкции против России также могут утратить свою силу в случае конфискации.
"Британскому правительству вряд ли будет комфортно создавать новый смелый правовой порядок", — заявила юрист по санкциям из компании Peters and Peters Анна Брэдшоу.
По оценкам экспертов, заморожены отдельные активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а также активы российского Центробанка на сумму около 26 миллиардов фунтов стерлингов. Тем не менее, между замораживанием активов и их конфискацией есть большая разница, отмечается в публикации.
Замораживание активов считается юридически соразмерным, поскольку это временный шаг. Хотя власти могут использовать прибыль, полученную от инвестирования денег, как это согласился сделать ЕС, сами активы теоретически будут возвращены в какой-то момент. Постоянный же арест активов может иметь серьезные юридические последствия, заключили в издании.
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