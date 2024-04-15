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В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России - 15.04.2024, ПРАЙМ
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В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России
В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России
Объем российских активов, конфискованных Германией, на середину апреля составляет 3,9 миллиарда евро. Об этом изданию РБК заявили в Минфине ФРГ. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T17:07+0300
2024-04-15T17:07+0300
замороженные российские активы
минфин фрг
минфин рф
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АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Объем российских активов, конфискованных Германией, на середину апреля составляет 3,9 миллиарда евро. Об этом изданию РБК заявили в Минфине ФРГ.В эту сумму включены активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц (их денежные средства, корпоративные инвестиции и яхты), а также замороженные активы Центрального банка.При этом, согласно данным за январь, сумма была примерно на двести миллионов евро больше. Эти изменения в ведомстве объяснили колебаниями на рынке, а также корректировкой перечня подсанкционных лиц. В дальнейшем Берлин намерен найти "юридически жизнеспособный" подход для их использования. Однако Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на прибыль от активов, подчеркнули в ведомстве. На Западе и в Киеве регулярно звучат призывы передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Источники Bloomberg рассказывали, что на полном изъятии ресурсов настаивают Лондон и Вашингтон, против выступают Париж и Берлин.Министр финансов Антон Силуанов в 2022 году оценивал объем захваченных активов примерно в 300 миллиардов долларов. При этом он подчеркивал, что в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских.
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замороженные российские активы, минфин фрг, минфин рф, антон силуанов
замороженные российские активы, Минфин ФРГ, Минфин РФ, Антон Силуанов
17:07 15.04.2024
 
В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России

Минфин ФРГ: Германия заморозила российские активы на сумму около €3,9 млрд

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Объем российских активов, конфискованных Германией, на середину апреля составляет 3,9 миллиарда евро. Об этом изданию РБК заявили в Минфине ФРГ.
В эту сумму включены активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц (их денежные средства, корпоративные инвестиции и яхты), а также замороженные активы Центрального банка.
При этом, согласно данным за январь, сумма была примерно на двести миллионов евро больше. Эти изменения в ведомстве объяснили колебаниями на рынке, а также корректировкой перечня подсанкционных лиц. В дальнейшем Берлин намерен найти "юридически жизнеспособный" подход для их использования. Однако Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на прибыль от активов, подчеркнули в ведомстве.
На Западе и в Киеве регулярно звучат призывы передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Источники Bloomberg рассказывали, что на полном изъятии ресурсов настаивают Лондон и Вашингтон, против выступают Париж и Берлин.
Министр финансов Антон Силуанов в 2022 году оценивал объем захваченных активов примерно в 300 миллиардов долларов. При этом он подчеркивал, что в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Раскрыто, почему Британия никогда не сможет конфисковать активы России
11:12
 
замороженные российские активыМинфин ФРГМинфин РФАнтон Силуанов
 
 
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