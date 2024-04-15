https://1prime.ru/20240415/aktivy-847397872.html

В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России

В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России - 15.04.2024, ПРАЙМ

В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России

Объем российских активов, конфискованных Германией, на середину апреля составляет 3,9 миллиарда евро. Об этом изданию РБК заявили в Минфине ФРГ. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T17:07+0300

2024-04-15T17:07+0300

2024-04-15T17:07+0300

замороженные российские активы

минфин фрг

минфин рф

антон силуанов

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АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Объем российских активов, конфискованных Германией, на середину апреля составляет 3,9 миллиарда евро. Об этом изданию РБК заявили в Минфине ФРГ.В эту сумму включены активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц (их денежные средства, корпоративные инвестиции и яхты), а также замороженные активы Центрального банка.При этом, согласно данным за январь, сумма была примерно на двести миллионов евро больше. Эти изменения в ведомстве объяснили колебаниями на рынке, а также корректировкой перечня подсанкционных лиц. В дальнейшем Берлин намерен найти "юридически жизнеспособный" подход для их использования. Однако Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на прибыль от активов, подчеркнули в ведомстве. На Западе и в Киеве регулярно звучат призывы передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Источники Bloomberg рассказывали, что на полном изъятии ресурсов настаивают Лондон и Вашингтон, против выступают Париж и Берлин.Министр финансов Антон Силуанов в 2022 году оценивал объем захваченных активов примерно в 300 миллиардов долларов. При этом он подчеркивал, что в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских.

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замороженные российские активы, минфин фрг, минфин рф, антон силуанов