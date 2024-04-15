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Банки США и ЕС хотят выкупить у россиян ценные бумаги на миллиарды рублей

Банки США и ЕС хотят выкупить у россиян ценные бумаги на миллиарды рублей - 15.04.2024, ПРАЙМ

Банки США и ЕС хотят выкупить у россиян ценные бумаги на миллиарды рублей

Западные банки и фонды готовы участвовать в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян, рассказал журналистам генеральный директор "Инвестиционной... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T17:17+0300

2024-04-15T17:17+0300

2024-04-15T17:26+0300

экономика

замороженные российские активы

обмен

активы

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Западные банки и фонды готовы участвовать в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян, рассказал журналистам генеральный директор "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами) Алексей Седушкин. Интерес, измеряемый в десятки миллиардов рублей, проявляют банки и фонды из США, Евросоюза и Великобритании. Инвестиционная палата общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа "С".На таких счетах копятся дивиденды от blue chips (наиболее ликвидные акции или так называемые голубые фишки — прим. ред.). Так как у нерезидентов было около половины всех акции в свободном обращении в российских голубых фишках, то в период с мая по декабрь 2023 года у россиян могло накопиться до 450 миллиардов рублей.Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Министр финансов Антон Силуанов в 2022 году оценивал объем захваченных активов примерно в 300 миллиардов долларов. При этом он подчеркивал, что в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear, на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около три миллиарда евро. Инвестиционная палата ранее сообщила, что прием заявок на обмен заблокированными активами продлится до 8 мая 2024 года. Резиденты могут выкупить свыше 3,5 тысячи биржевых инструментов.Полный перечень иностранных ценных бумаг, предлагаемые к продаже, и стартовая стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты".

https://1prime.ru/20240325/846670574.html

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замороженные российские активы, обмен, активы