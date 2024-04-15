Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240415/alfa-bank-847389145.html
Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций
Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций - 15.04.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций
Альфа-банк увеличил объем размещения выпуска биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:19+0300
2024-04-15T12:19+0300
россия
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82729/53/827295369_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_7252cae1865bf13cfeac2a7cc4cedd52.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк увеличил объем размещения выпуска биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 14,61% годовых. Первоначально банк ориентировал инвесторов на объем размещения от 5 миллиардов рублей и ставку купона в диапазоне 14,6-14,7% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,42-15,53% годовых. Банк в понедельник с 11.00 до 12.00 мск собирал заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 002Р-29 с квартальными купонами. Организатором кредитная организация выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 апреля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82729/53/827295369_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_7d032aeaf0d40a8f560b34792d6e945e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, альфа-банк
РОССИЯ, Альфа-банк
12:19 15.04.2024
 
Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций

Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций до 10 миллиардов рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк%Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
%Открытое акционерное общество Альфа-Банк - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк увеличил объем размещения выпуска биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 14,61% годовых. Первоначально банк ориентировал инвесторов на объем размещения от 5 миллиардов рублей и ставку купона в диапазоне 14,6-14,7% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,42-15,53% годовых.
Банк в понедельник с 11.00 до 12.00 мск собирал заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 002Р-29 с квартальными купонами. Организатором кредитная организация выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 апреля.
 
РОССИЯАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала