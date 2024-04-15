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Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций
Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций - 15.04.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций
Альфа-банк увеличил объем размещения выпуска биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:19+0300
2024-04-15T12:19+0300
2024-04-15T12:19+0300
россия
альфа-банк
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк увеличил объем размещения выпуска биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 14,61% годовых. Первоначально банк ориентировал инвесторов на объем размещения от 5 миллиардов рублей и ставку купона в диапазоне 14,6-14,7% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,42-15,53% годовых. Банк в понедельник с 11.00 до 12.00 мск собирал заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 002Р-29 с квартальными купонами. Организатором кредитная организация выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 апреля.
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россия, альфа-банк
Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций
Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций до 10 миллиардов рублей
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк увеличил объем размещения выпуска биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 14,61% годовых. Первоначально банк ориентировал инвесторов на объем размещения от 5 миллиардов рублей и ставку купона в диапазоне 14,6-14,7% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,42-15,53% годовых.
Банк в понедельник с 11.00 до 12.00 мск собирал заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 002Р-29 с квартальными купонами. Организатором кредитная организация выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 апреля.