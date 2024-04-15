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Цены на алюминий и никель взлетели из-за санкций против России, пишут СМИ
Цены на алюминий и никель взлетели из-за санкций против России, пишут СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ
Цены на алюминий и никель взлетели из-за санкций против России, пишут СМИ
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%, передает... | 15.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%, передает издание Bloomberg со ссылкой на данные торговой площадки.По слова главы отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co. Цзя Чжэна, резкий рост объясняется "опасениями, что санкции сократят потоки из России на западные рынки".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, Россия является важным производителем металлов, на ее долю приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди.Ограничения в отношении импорта алюминия, меди и никеля из России, наложенные США, вызывают неопределенность на мировом рынке металлов. Биржи, такие как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME), больше не смогут пополнять свои запасы данными металлами из России. Согласно данным LME, российский первичный алюминий занимал более 91% ее складской системы. Это может вызвать панику на рынке, особенно в отношении никеля. Прогнозируется, что многочисленные поставки российского сырья, ранее хранящегося вне системы LME, могут быть размещены на биржу, так как владельцы беспокоятся о будущих ограничениях. Однако аналитики отмечают, что рынки, как правило, быстро адаптируются к таким потрясениям, заключили в издании.
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Цены на алюминий и никель взлетели из-за санкций против России, пишут СМИ
Bloomberg: алюминий и никель подорожали на 9% из-за новых санкций против России
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%, передает
издание Bloomberg со ссылкой на данные торговой площадки.
По слова главы отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co. Цзя Чжэна, резкий рост объясняется "опасениями, что санкции сократят потоки из России на западные рынки".
Согласно изданию, Россия является важным производителем металлов, на ее долю приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди.
Ограничения в отношении импорта алюминия, меди и никеля из России, наложенные США, вызывают неопределенность на мировом рынке металлов. Биржи, такие как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME), больше не смогут пополнять свои запасы данными металлами из России.
Согласно данным LME, российский первичный алюминий занимал более 91% ее складской системы. Это может вызвать панику на рынке, особенно в отношении никеля. Прогнозируется, что многочисленные поставки российского сырья, ранее хранящегося вне системы LME, могут быть размещены на биржу, так как владельцы беспокоятся о будущих ограничениях.
Однако аналитики отмечают, что рынки, как правило, быстро адаптируются к таким потрясениям, заключили в издании.
США и Британия запретили ввоз алюминия, меди и никеля из России