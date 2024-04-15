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Цены на алюминий и никель взлетели из-за санкций против России, пишут СМИ

Цены на алюминий и никель взлетели из-за санкций против России, пишут СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ

Цены на алюминий и никель взлетели из-за санкций против России, пишут СМИ

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%, передает... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T09:28+0300

2024-04-15T09:28+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%, передает издание Bloomberg со ссылкой на данные торговой площадки.По слова главы отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co. Цзя Чжэна, резкий рост объясняется "опасениями, что санкции сократят потоки из России на западные рынки".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, Россия является важным производителем металлов, на ее долю приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди.Ограничения в отношении импорта алюминия, меди и никеля из России, наложенные США, вызывают неопределенность на мировом рынке металлов. Биржи, такие как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME), больше не смогут пополнять свои запасы данными металлами из России. Согласно данным LME, российский первичный алюминий занимал более 91% ее складской системы. Это может вызвать панику на рынке, особенно в отношении никеля. Прогнозируется, что многочисленные поставки российского сырья, ранее хранящегося вне системы LME, могут быть размещены на биржу, так как владельцы беспокоятся о будущих ограничениях. Однако аналитики отмечают, что рынки, как правило, быстро адаптируются к таким потрясениям, заключили в издании.

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россия, великобритания, металлы, новости