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Песков назвал санкции на алюминий и медь "обоюдоострым оружием"

Песков назвал санкции на алюминий и медь "обоюдоострым оружием" - 15.04.2024, ПРАЙМ

Песков назвал санкции на алюминий и медь "обоюдоострым оружием"

Любые санкции - это обоюдоострое оружие, в том числе ограничения на импорт российских алюминия, меди и никеля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T12:03+0300

2024-04-15T12:03+0300

2024-04-15T12:10+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Любые санкции - это обоюдоострое оружие, в том числе ограничения на импорт российских алюминия, меди и никеля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Относятся к ним так же, как и к остальным санкциям. Мы считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае – это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит. Сейчас мы видим, что определённая дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте. Будем смотреть, что и как будет происходить дальше", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о новых рестрикциях со стороны США и Великобритании.Кроме того, Песков добавил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди. По его словам, Кремль будет следить за ситуацией.Ранее в пятницу американский Минфин сообщил, что США ввели запрет на поставки российский алюминия, меди и никеля. Отмечается, что данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из РФ, которые были произведены до 13 апреля 2024 года. К санкциям также присоединилась Великобритания.Как следствие, 15 апреля стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%.

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россия, сша, санкции против рф, алюминий, никель, медь