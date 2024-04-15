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Песков назвал санкции на алюминий и медь "обоюдоострым оружием" - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал санкции на алюминий и медь "обоюдоострым оружием"
Песков назвал санкции на алюминий и медь "обоюдоострым оружием" - 15.04.2024, ПРАЙМ
Песков назвал санкции на алюминий и медь "обоюдоострым оружием"
Любые санкции - это обоюдоострое оружие, в том числе ограничения на импорт российских алюминия, меди и никеля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:03+0300
2024-04-15T12:10+0300
россия
сша
санкции против рф
алюминий
никель
медь
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Любые санкции - это обоюдоострое оружие, в том числе ограничения на импорт российских алюминия, меди и никеля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Относятся к ним так же, как и к остальным санкциям. Мы считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае – это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит. Сейчас мы видим, что определённая дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте. Будем смотреть, что и как будет происходить дальше", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о новых рестрикциях со стороны США и Великобритании.Кроме того, Песков добавил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди. По его словам, Кремль будет следить за ситуацией.Ранее в пятницу американский Минфин сообщил, что США ввели запрет на поставки российский алюминия, меди и никеля. Отмечается, что данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из РФ, которые были произведены до 13 апреля 2024 года. К санкциям также присоединилась Великобритания.Как следствие, 15 апреля стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%.
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россия, сша, санкции против рф, алюминий, никель, медь
РОССИЯ, США, санкции против РФ, алюминий, никель, медь
12:03 15.04.2024 (обновлено: 12:10 15.04.2024)
 
Песков назвал санкции на алюминий и медь "обоюдоострым оружием"

Песков о запрете на ввоз алюминия, меди и никеля: любые санкции - это обоюдоострое оружие

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Любые санкции - это обоюдоострое оружие, в том числе ограничения на импорт российских алюминия, меди и никеля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Относятся к ним так же, как и к остальным санкциям. Мы считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае – это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит. Сейчас мы видим, что определённая дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте. Будем смотреть, что и как будет происходить дальше", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о новых рестрикциях со стороны США и Великобритании.
Кроме того, Песков добавил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди. По его словам, Кремль будет следить за ситуацией.
Ранее в пятницу американский Минфин сообщил, что США ввели запрет на поставки российский алюминия, меди и никеля. Отмечается, что данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из РФ, которые были произведены до 13 апреля 2024 года. К санкциям также присоединилась Великобритания.
Как следствие, 15 апреля стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%.
 
РОССИЯСШАсанкции против РФалюминийникельмедь
 
 
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