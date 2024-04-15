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Калининградский "Автотор" выпустит три тысячи электромобилей

Калининградский "Автотор" выпустит три тысячи электромобилей - 15.04.2024, ПРАЙМ

Калининградский "Автотор" выпустит три тысячи электромобилей

Калининградский "Автотор" после доработки некоторых технологических и технических вопросов планирует выпустить три тысячи автомобилей "Амберавто", сообщил... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T17:18+0300

2024-04-15T17:18+0300

2024-04-15T17:20+0300

электромобили

производство электромобилей

автотор

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КАЛИНИНГРАД, 15 апр — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" после доработки некоторых технологических и технических вопросов планирует выпустить три тысячи автомобилей "Амберавто", сообщил председатель совета директоров холдинга Валерий Горбунов. Это новый бренд электромобилей. В марте пятьдесят машин были переданы в службу калининградского такси. Автомобильный холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.У России есть шанс сделать собственный электромобиль, однако необходима соответствующая инфрастуктура, деньги на это выделяются, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. Он также отметил, что правительство в 2024 году планирует выделить 3,7 миллиарда на создание 1337 зарядные станции.

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электромобили, производство электромобилей, автотор