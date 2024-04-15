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Alfa Romeo поменяла название автомобиля из-за критики правительства Италии

Alfa Romeo поменяла название автомобиля из-за критики правительства Италии - 15.04.2024, ПРАЙМ

Alfa Romeo поменяла название автомобиля из-за критики правительства Италии

Правительство Италии выступило с критикой в адрес названия нового автомобиля марки Alfa Romeo, сообщила газета Sole 24 Ore. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T20:08+0300

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италия

название

польша

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РИМ, 15 апр – ПРАЙМ. Правительство Италии выступило с критикой в адрес названия нового автомобиля марки Alfa Romeo, сообщила газета Sole 24 Ore. Бренд Alfa Romeo, принадлежащий Stellantis, представил новую модель Milano на прошлой неделе, назвав ее в честь города Милан, где была основана марка. По словам исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса, размещение производства Milano в Италии увеличило бы ее стоимость на треть – с 30 до 40 тысяч евро. После объявления автопроизводителя министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что польский автомобиль не может носить итальянское название, так как это является нарушением итальянского законодательства. "Автомобиль под названием "Милан" не может производиться в Польше", — заявил министр, занимающийся вопросами промышленности и экономического развития. По его словам, это запрещено законом от 2003 года, который касается итальянизированных названий и запрещает давать указания, которые введут потребителя в заблуждение.

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италия

польша

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италия, название, польша