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Alfa Romeo поменяла название автомобиля из-за критики правительства Италии
Alfa Romeo поменяла название автомобиля из-за критики правительства Италии - 15.04.2024, ПРАЙМ
Alfa Romeo поменяла название автомобиля из-за критики правительства Италии
Правительство Италии выступило с критикой в адрес названия нового автомобиля марки Alfa Romeo, сообщила газета Sole 24 Ore. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T20:08+0300
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РИМ, 15 апр – ПРАЙМ. Правительство Италии выступило с критикой в адрес названия нового автомобиля марки Alfa Romeo, сообщила газета Sole 24 Ore. Бренд Alfa Romeo, принадлежащий Stellantis, представил новую модель Milano на прошлой неделе, назвав ее в честь города Милан, где была основана марка. По словам исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса, размещение производства Milano в Италии увеличило бы ее стоимость на треть – с 30 до 40 тысяч евро. После объявления автопроизводителя министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что польский автомобиль не может носить итальянское название, так как это является нарушением итальянского законодательства. "Автомобиль под названием "Милан" не может производиться в Польше", — заявил министр, занимающийся вопросами промышленности и экономического развития. По его словам, это запрещено законом от 2003 года, который касается итальянизированных названий и запрещает давать указания, которые введут потребителя в заблуждение.
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италия, название, польша
Alfa Romeo поменяла название автомобиля из-за критики правительства Италии
Alfa Romeo сменила название нового автомобиля из-за критики правительства Италии
РИМ, 15 апр – ПРАЙМ. Правительство Италии выступило с критикой в адрес названия нового автомобиля марки Alfa Romeo, сообщила газета Sole 24 Ore.
Бренд Alfa Romeo, принадлежащий Stellantis, представил новую модель Milano на прошлой неделе, назвав ее в честь города Милан, где была основана марка. По словам исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса, размещение производства Milano в Италии увеличило бы ее стоимость на треть – с 30 до 40 тысяч евро.
После объявления автопроизводителя министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что польский автомобиль не может носить итальянское название, так как это является нарушением итальянского законодательства.
"Автомобиль под названием "Милан" не может производиться в Польше", — заявил министр, занимающийся вопросами промышленности и экономического развития.
По его словам, это запрещено законом от 2003 года, который касается итальянизированных названий и запрещает давать указания, которые введут потребителя в заблуждение.
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