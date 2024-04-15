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Канцлер ФРГ в Китае призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей

Канцлер ФРГ в Китае призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей - 15.04.2024, ПРАЙМ

Канцлер ФРГ в Китае призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход китайских автобрендов на рынок Европы. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T15:06+0300

2024-04-15T15:06+0300

2024-04-15T15:12+0300

политика

германия

китай

олаф шольц

конкуренция

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход китайских автобрендов на рынок Европы. "Единственное, что всегда должно быть ясно — это то, что конкуренция должны быть честной", — приводит слова Шольца китайский информационный ресурс "Пэнпай". Он предупредил, что Европа не потерпит демпинга, избыточных мощностей и нарушения прав интеллектуальной собственности. По его словам, в свое время люди боялись прихода на местный рынок японских и корейских автомобилей, однако "этого не произошло."Ерунда! Теперь японские автомобили есть в Германии, а немецкие автомобили - в Японии. То же относится и к Китаю с Германией", — сказал Шольц. Ранее Немецкая ассоциация автомобильной промышленности выступила против повышения тарифов на ввоз китайских автомобилей, подчеркнув, что это может привести к торговой войне и поставить под угрозу рынок труда в ФРГ.Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в КНР 14 апреля. Как глава правительства он посещает Китай уже во второй раз. И это первый визит западного лидера в КНР с начала 2024 года.

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германия, китай, олаф шольц, конкуренция