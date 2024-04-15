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"Автотор" запустил производство китайского кроссовера Jetour Dashing
"Автотор" запустил производство китайского кроссовера Jetour Dashing - 15.04.2024, ПРАЙМ
"Автотор" запустил производство китайского кроссовера Jetour Dashing
Калининградский "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, говорится в сообщении пресс-службы компании. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T14:25+0300
2024-04-15T14:25+0300
2024-04-15T14:26+0300
россия
автотор
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, говорится в сообщении пресс-службы компании. "Автотор" приступил к промышленному производству автомобилей марки Jetour. Первой моделью бренда, которая выпускается на мощностях калининградского автопроизводителя, стал городской кроссовер Jetour Dashing", — отмечается в сообщении. Между компаниями было подписано советующее соглашение о сотрудничестве. В перспективе предусматривается поэтапное наращивание уровня локализации производства автомобилей марки Jetour. В "Автоторе" отметили, что специалисты автохолдинга и бренда Jetour начали подготовку и оснащение мощностей для производства автомобилей марки по полному циклу, которое будет запущено в первом квартале 2025 года.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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россия, автотор
"Автотор" запустил производство китайского кроссовера Jetour Dashing
"Автотор" запустил производство китайского кроссовера Jetour Dashing
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Автотор" приступил к промышленному производству автомобилей марки Jetour. Первой моделью бренда, которая выпускается на мощностях калининградского автопроизводителя, стал городской кроссовер Jetour Dashing", — отмечается в сообщении.
Между компаниями было подписано советующее соглашение о сотрудничестве. В перспективе предусматривается поэтапное наращивание уровня локализации производства автомобилей марки Jetour.
В "Автоторе" отметили, что специалисты автохолдинга и бренда Jetour начали подготовку и оснащение мощностей для производства автомобилей марки по полному циклу, которое будет запущено в первом квартале 2025 года.
"Автотор" весной начнет производство кроссоверов китайского бренда Forthing
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год.
До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.