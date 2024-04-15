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ЦБ предложил обособить в котировках компании с неполным раскрытием данных - 15.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предложил обособить в котировках компании с неполным раскрытием данных
ЦБ предложил обособить в котировках компании с неполным раскрытием данных - 15.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил обособить в котировках компании с неполным раскрытием данных
Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг компаний, которые не раскрывают данные о себе в полном объеме,... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:29+0300
2024-04-15T10:57+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг компаний, которые не раскрывают данные о себе в полном объеме, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. "В настоящее время на финансовом рынке сложилась ситуация, когда многие компании, ценные бумаги которых входят в котировальные списки российских бирж, не раскрывают чувствительную для инвесторов информацию, в том числе на основании принятых регуляторных послаблений. При этом нахождение ценных бумаг в котировальных списках традиционно рассматривается инвесторами как знак качества эмитента, в том числе с точки зрения информационной прозрачности", - говорится в сообщении. "В настоящее время Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг тех компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме", - указывается там же. Это необходимо для того, чтобы инвесторы смогли оценить свои риски при принятии решений в отношении тех или иных эмитентов, пояснили в ЦБ.
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россия, новости
Банк России, РОССИЯ, Новости
10:29 15.04.2024 (обновлено: 10:57 15.04.2024)
 
ЦБ предложил обособить в котировках компании с неполным раскрытием данных

ЦБ: компании, раскрывающие не все данные, нужно особо выделять в котировках на бирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг компаний, которые не раскрывают данные о себе в полном объеме, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"В настоящее время на финансовом рынке сложилась ситуация, когда многие компании, ценные бумаги которых входят в котировальные списки российских бирж, не раскрывают чувствительную для инвесторов информацию, в том числе на основании принятых регуляторных послаблений. При этом нахождение ценных бумаг в котировальных списках традиционно рассматривается инвесторами как знак качества эмитента, в том числе с точки зрения информационной прозрачности", - говорится в сообщении.
"В настоящее время Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг тех компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме", - указывается там же.
Это необходимо для того, чтобы инвесторы смогли оценить свои риски при принятии решений в отношении тех или иных эмитентов, пояснили в ЦБ.
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